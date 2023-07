Bárbara Bermudo modela cuerpazo en traje de baño tras explantación

A principio del 2023, la conductora de televisión Bárbara Bermudo reveló la tortura que vivió por sus implantes mamarios. Al punto que tuvo someterse a una cirugía para retirarse los implantes y así poder recuperar su cuerpo. Ahora que ya ha recuperado su figura, muchos de sus seguidores le han pedido mostrar los resultados. “No soy de las que me gusta mostrar más de la cuenta en las redes pero esto es para las mujeres que me han preguntado sobre los resultados después de remover mis implantes de seno”, comparte la ex presentadora de Primer Impacto, modelando un traje de baño negro. “La realidad es que nunca fue mi prioridad sino mi salud. Todos los días le doy gracias a Dios por mi salud y bienestar. ¿Qué si ha sido fácil? No, en lo absoluto pero Dios en estos procesos nos muestra el llamado. Los resultados son gracias a muchos factores que pronto les compartiré”.

Hasta que comparta con más detalles los resultados, sus seguidores no paran de enviarle halagos. “Estás preciosa mi querida Barbie. Bella y saludable”, comentó Giselle Blondet. También Gaby Espino le dice que “te ves bella”.



Bárbara también quiere dejar claro que tras la explantación no es como te veas sino como te sientes. Ya que se puede buscar la ropa que le quede bien. Además comparte un importante mensaje para quienes estén pasando por lo mismo. “Si necesitan hablar con alguien hay una comunidad de personas y expertos en un son maravillosos en este tema… También hay otros factores como la boca (root canals y mercurio ) , metales pesados y hongo “mold” en nuestro cuerpo que nos puede estar matando también”, agregó.

A principio del año, Bermudo publicó un video llorando hablando de su explantación de prótesis mamaria. “Me di el permiso de mostrarme en un momento vulnerable y aunque fue difícil apretar el botón de grabación se que hice lo correcto. Aquí tocaba fondo, ya no aguantaba más. Aunque este vídeo lo grabe varias semanas atrás, hoy toma sentido y responsabilidad compartirlo, ya que hoy cumplo dos semanas de explantada. Yo soy una de las miles de mujeres que luchó por años buscando la raíz de mis síntomas, sin encontrar respuestas. Hoy la he encontrado #soylibre y me comprometo a ayudar a la mayor cantidad de mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Confía en Dios, como lo hizo conmigo también lo hará contigo, porque es un salto de Fe. Ya me removí las prótesis con @davidrankinmd y les puede decir que “La Sanidad es Real”. La enfermedad de implantes mamarios es producida por una reacción inflamatoria crónica como mecanismo de defensa de nuestras células contra el cuerpo extraño que son las prótesis y que pueden desencadenar un estado de auto inmunidad que es cuando tus propias defensas dejan de reconocer el cuerpo y lo atacan. La enfermedad fue aceptada en el 2019 por la FDA”.