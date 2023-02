Bárbara Bermudo revela a vivo llanto la tortura que vivió por sus implantes mamarios

Bárbara Bermudo reveló a vivo llanto que vivió una tortura a consecuencia de sus implantes de senos tóxicos. La ex conductora de la cadena Univision contó su aterradora historia con la esperanza de evitarle una experiencia como esta a sus seguidoras o educar a quienes conozcan a una mujer que podría estar en una situación similar, según dijo.

Aunque Bermudo tiene muchos años fuera de la televisión, la periodista puertorriqueña ha seguido en contacto con su fanaticada a través de las redes sociales y allí cuenta sobre su vida, sus iniciativas y su familia.

La salud de Bárbara Bermudo

En un video que publicó en su cuenta de Instagram, la ex conductora de Primer Impacto reveló que ha pasado mucho tiempo sintiéndose mal, sin saber qué había detrás de su deteriorada salud.

Ha sido una tortura los últimos tres, cuatro años sin saber nada de lo que pasa en mi cuerpo.He tocado fondo con el tema de mi salud”, confesó en su conmovedora historia que dejó conmocionados a sus seguidores.

Después de mucho luchar y trabajar con los médicos descubrió que sus malestares son consecuencia de la operación que se hizo hace más de 15 años para agrandarse los senos. El diagnóstico fue síndrome de ASIA, las siglas en inglés del síndrome autoinmune inducido por adyuvantes, una reacción del sistema inmunológico a una sustancia extraña al organismo, en su caso: Los implantes mamarios.

Sobre los síntomas, Bermudo indicó: “yo diría que de los 150 que dicen que generan los implantes mamarios, que están llenos de material tóxico, yo puedo decir que tengo arpoximadamente 70, y ha sido una tortura en los últimos tres, cuatro años”.

“A veces lo que quieres es arrancarte la piel”, detalló y confesó que parte del problema fue que “no me enfoqué en cambiarme los senos que se supone lo haga cada 10 años”. La presentadora ya se operó y ahora espera a sentirse mejor a medida de que su cuerpo vaya saliendo de los elementos tóxicos que le hayan podido dejar los implantes.

Las famosas con el mismo problema

El año pasado, la conductora de La Mesa Caliente, Giselle Blondet también pasó por una situación similar. El ASIA non solo le provocó una cadena de síntomas inflamatorios, sino que agravó su artritis reumatoide.

Carmen Aub, la actriz mexicana que interpreta el personaje de Rutila Casillas en El Señor de Los Cielos se sacó los implantes en 2021 para evitar ese problema. Lo mismo hizo la presentadora y actriz Andrea Legarreta, la actriz Michelle Renaud, Sara Maldonado y Romina Marcos, la hija de Niurka Marcos.

“(Tuve) moretones enormes que me hicieron pruebas para ver si tenía lupus, leucemia, cualquier cosa y nunca entendían de qué era, la cara deshecha, manchas rojas, se me quemaba la piel, se me caía el pelo, me pasaba de todo…”, explicó Renaud al hablar de las razones detrás de su operación para retirarse los implantes.

Una de las famosas mundiales que ha hablado de este tema es Victoria Beckham, la ex Spice Girls y diseñadora de modas, casada con el ex futbolista y empresario David Beckham.