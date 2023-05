Atacan al personaje de Francisca Lachapel, Mela la Melaza

El personaje de Mela la Melaza fue una de las cosas que hizo sobresalir a Francisca Lachapel en Nuestra Belleza Latina 2015. Mela fue que la que cautivo a los jueces en su audición para entrar a la competencia de NBL. Justo antes de que se gane la corona, Mela hizo de las suyas en el escenario.

Una vez que Francisca se coronó como la ganadora, se unió al programa matutino de Despierta América. Desde entonces la presentadora dominicana a seguido interpretando en varios segmentos a su personaje de Mela. Después de ocho años, algunos del público ya no soportan al personaje jocoso de Francisca Lachapel. “Tienen que hacer algo esto ya aburre”, opinó un seguidor al lado de un video de Mela que subió Despierta América a sus redes este lunes. Otra agregó: “Gracias a Dios no duro mucho tu segmento ni chiste tiene ya 😳 … 🙄 nada que ver ya … 👎”. Otro dijo que “no veo la necesidad de ese personaje TAN CANSON”.

Pero no solamente el público pide que le ponga fin a Mela. También están cansados del personaje de Doña Mecha de Raúl González. “Ya vasta con esos personajes disfraces ridiculous francisca con Mela y Raúl con doña meche aburren y fastidian. Necesitan refrescar los sketches”, opinó un seguidor.

Pero no todos fueron ataques contra Mela. Algunos todavía disfrutan a Mela. “Buenísimo hace reír con mucho respeto y sin ofender algunas deben de aprender. Felicidades”, dijo uno. Otra añadió: “Eres la mejor y tan auténtica Mela”. Abajo pueden ver el video que creo comentarios divididos en las redes.



Mela la Melaza le da algunos consejos a Irina Baeva para que finalmente logre llegar al altar con Gabriel Soto

Mela la Melaza el famoso personaje dominicano representado por Francisca Lachapel salió en escena para darle unos consejos a Irina Baeva vestida de novia, estos típs son para que la rusa pueda “amarrar” a Gabriel Soto y por fin ambos puedan llegar al altar. “Contigo vengo a hablar mi amor, te estoy oyendo ahí en la entrevista que porque ni x ni y razón, ¿por qué ustedes no se han casado? Dime la verdad que nadie lo va a saber”, le dijo nada más aparecer en el estudio. “Yo te voy a enseñar aquí tres pasos para uno amarrar a un hombre de verdad, ¿tú te quieres casar la próxima semana? Mira lo que hay que hacer”.