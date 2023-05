Alejandra Espinoza se hace nuevo tratamiento: “Da un poquito de asco”

La presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza compartió imágenes en las redes mostrando como quedo tras realizarse nuevo tratamiento. “No se vayan a asustar”, dice la protagonista de Corazón Guerrero. “Da un poquito de asco….Ya este es mi segundo tratamiento, son tres y supuestamente después del tercero es que ves un cambio real”.

Se trata de un tratamiento estético que se hace en el rostro para verse más joven. “Me hice un tratamiento en la piel que se llama Morpheus8”, reveló Espinoza. “Ayuda a tensar la piel, te ayuda a estimular el colágeno, ayuda en las pequeñas líneas de expresión a eliminarlas, a las manchas causadas por el sol también y ayuda a que la piel se vea más tersa, más bonita”. Abajo pueden ver la piel con muchos puntos negros.

Espinoza compartió un video este miércoles mostrando su rostro.”No se vayan a asustar, da un poquito de asco porque son muchos puntos”, comentó entre risas. “A mí me da un poquito de asco verme en el espejo…La piel se pone un poco reseca, no puedo salir al sol, bueno sí puedo salir al sol con bloqueador solar pero trato de evitar hacerlo”. Y agregó:”No es nada agradable, [pero] no me duele para nada, se siente un poquito como cuando te quemas con el sol así la piel y te arde un poquito, así se siente. Me arde un poquito pero con las cremas hidratantes se va un poquito el dolor y se va un poquito la resequedad”.

Su hijo Matteo no es fan de verla así. “A Matteo no le gusta para nada, de hecho le molesta que me haya hecho esto porque me dice que se me ve la piel bien fea”, contó Espinoza. Abajo puedes ver el procedimiento estético:

El rostro de Espinoza lucirá así por algunos días. “Yo espero que de aquí al sábado más o menos ya todo esto que están viendo se haya ido”, señaló la presentadora.

La actriz espera ver los resultados después del tercer tratamiento. “[El primero] me lo hice el 5 de febrero y ya este es mi segundo tratamiento, son tres tratamientos y supuestamente después del tercer tratamiento es que ves un cambio real”, compartió Espinoza. “Todo lo que yo me hago en la cara es preventivo, cuando hablo de preventivo es porque trato de evitar que me salgan más líneas de expresión que las que ya tengo y tratar de disminuir las que ya salieron”.

El tratamiento Morpheus8 se puede hacer también en el abdomen para las estrías o piel flasida. Abajo pueden ver el proceso.