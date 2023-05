Alejandra Espinoza graba serie fuera de Univision: ¿Qué pasó?

Después de terminar de grabar Mi Famoso y Yo, Alejandra Espinoza empieza una nueva aventura fuera de Univision. La actriz y presentadora mexicana se va para Guadalajara a grabar una serie llamada Amores que engañan para Lifetime.”Estoy muy contenta. Yo todo proyecto que hago en mi vida lo hago como si fuese el último, siempre para mí son super importantes y este obviamente no es la excepción”, dijo Alejandra en entrevista con Ernest Buitron News. “Después de Mi famoso y yo me voy a Guadalajara a grabar una serie y es para Lifetime”.

Alejandra protagonizará uno de los 12 episodios de la coproducción de Lifetime. En esta nueva serie, Alejandra comparte créditos con el actor Juan Soler.

Lifetime, VIP 2000 y Yahayra Films cuentan historias inspiradas en hechos reales sobre mujeres que salen adelante ante cualquier adversidad de la vida les presente.

Cabe recordar que el año pasado Alejandra debutó como protagonista en la novela Corazón Guerrero, producción de Salvador Mejía. En dicha novela compartió créditos con Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao, Christian de la Campa, Gaby Spanic y Altair Jarabo.

Play

ALEJANDRA ESPINOZA: AMOR, TRAICIÓN, ALEGRÍAS Y DOLOR – Una reina de la vida real! #LourdesStephen #AlejandraEspinoza #NuestraBellezaLatina Alejandra Espinoza fue la primera reina de Nuestra Belleza Latina, ganándose el corazón de miles de personas quienes quedaron flechados cuando la vieron! Pero a través de los años se ha ganado el respeto y admiración de muchos más por su perseverancia, frescura y franqueza. ¡Esta entrevista está llena de eso! Alejandra… 2019-06-06T18:59:38Z

Alejandra se estudió aproximadamente cinco años actuación en Los Ángeles. “Quiero hacer un buen trabajo, no por nadie, quiero hacer un buen trabajo por mí porque es algo que yo quería desde hace mucho tiempo y no quiero defraudarme a mí”, compartía en noviembre del año pasado en una entrevista para el canal de YouTube de la periodista y conductora Lourdes Stephen, presentadora de Al Rojo Vivo.

Alejandra Espinoza sigue en Univision

Algunos se preguntan que si Alejandra Espinoza sigue en Univision y la respuesta es “sí”.”Yo no sé por que la gente ya me ha sacado de Univision solamente porque ya no salgo en todos lados”, empezó diciendo. “Antes estaba hasta en la sopa, la verdad, era el arroz de todos los moles”, dijo Alejandra en diciembre de 2022. “Ahora no pues estoy haciendo otras cosas por al lado, pero sí, todavía sigo con Univision…Y no solo eso, también agradeció la libertad que tiene para poder seguir haciendo cosas más allá de su contrato con la cadena hispana”.