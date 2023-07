Alejandra Espinoza responde a quienes critican su cuerpo

“Demasiada delgadez no se ve saludable”, dice uno de varios mensajes similares que le dejan a Alejandra Espinoza en sus redes. “Si así hubieras estado en Nuestra Belleza Latina, no hubieras ganado y lo sabes”, comentó otra.

Alejandra respondió este lunes a quienes critican su delgadez y asegura que no le molesta ya que ni tan siquiera los borra. Y si criticarla es algo que los ayuda a sentirse mejor pues que sigan. “No crean que espero recibir solo palabras bonitas en mis post – de verdad no- y me molesta tan poco que ni siquiera los borro”, escribió Alejandra en sus redes. “Así que si depurar en mi Instagram los hace sentir mejor y más livianos síganlo haciendo. Estoy flaca? Woow que novedad!! Apuesto a que si desarrollas disciplina tú también puedes estar como tú quieras NO COMO ALGUIEN. Lo único que les pido es que no busquen ejemplos en las redes y menos ejemplos físicos eso no los va a llevar a ningún lado bueno y se los digo por aunque no lo crean los quiero”.



Alejandra dice:

Soy un pésimo ejemplo!! me levanto todos los días a las 5 de la mañana(o antes) lo primero que hago es Orar y dar gracias a Dios por un día más. Corro mínimo 25 millas a la semana, tengo claro lo que alimenta y hace bien a mi cuerpo y lo que no por eso intento ser consciente en lo que le entra a mi cuerpo. Como frutas y vegetales como si no hubiera mañana no tomo gaseosas o bebidas azucaradas. Soy una mamá presente y trato de ser mi mejor versión todos los días.

Mientras no estoy trabajando se desayuna, almuerza y cena comida hecha por mi en casa sentados en la mesa como una familia. Tomo alcohol solo cuando estoy de vacaciones, leo mínimo un libro al mes, invierto en mi educación y en cosas que le hacen bien a mi salud física, salud mental y espiritual. Los fines de semana prefiero pasar tiempo haciendo un tendido (club de amor) para Matteo que salir de fiesta. Trato de ser congruente con lo que pienso, digo y hago. Tengo más que nunca claras mis prioridades. No me gusta juzgar a los demás y opino solo cuando me preguntan. Ayudo SIEMPRE a quien me pide ayuda y hasta aquellos que no se atreven a pedirla. Entiendo que todos somos diferentes y que no somos mas que la consecuencia de nuestras acciones y decisiones. Me afecta mucho el sufrimiento de los demás y poco la opinión que pueden tener sobre mí. Sé lo que valgo y lo mucho o poco que tengo nadie me lo ha regalado, si no todo lo contrario me ha tocado trabajar sin descanso desde los 16 años para conseguirlo y eso me hace sentir orgullosa de mí. A mis 36 años ya he cumplido todos mis sueños y metas (muchas mas) Tengo claro que no quiero dejar de ser quien soy o hacer lo que me gusta para complacer a nadie o verme como alguien quiere que me vea. Ahora mismo siento más energía y ganas de comerme el mundo que a mis 20. Soy feliz y agradecida pero al mismo tiempo tengo ambiciones. Y por último SOY MUY AFERRADA y puntual. Eso que leíste es parte de lo que soy y me define ✨

Si me juzgas por el físico porque para ti “no soy un ejemplo” estas en lo correcto NO LO SOY nunca he buscado ser ejemplo para nadie en esa area SOY MUCHO MAS que un físico.