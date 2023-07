Alejandra Espinoza llora al recibir Premio Juventud de la mano de CNCO y su hijo

Uno de los momentos más conmovedores de la noche de Premio Juventud fue cuando Alejandra Espinoza fue sorprendida por su hijo Mateo y grupo CNCO. Ellos se subieron al escenario para dedicarle unas palabras.

“Desde un principio que te conocimos pudimos comprobar lo increíble y hermosa calidad humana”, dijo Richard Camacho. Christopher Vélez agregó: “Siempre nos impresiono tu entrega a quienes te rodean y con mucha generosidad y alegría”. “Por ser tan humana te has convertido en un símbolo de integridad y también un modelo a seguir”, añadió Erick Brian Colón. “Queremos que sepas que definitivamente para nosotros es un honor hoy estar aquí junto a tu hijo Mateo y poder celebrarte por tu alegría y actitud”, finalizó Zabdiel de Jesús.

El hijo de Alejandra también tuvo unas palabras para su mamá: “Mami te amo y te admiro y te felicito porque ahora eres un Ídolo de la Juventud”.

Alejandra no pudo contener las lagrimas y al subir al escenario recordó su origen humilde. “Vengo de una familia muy humilde, donde muchas veces donde veces soñé en grande. Pero muchas veces soñé que esos sueños no se iban a hacer realidad y ahora le digo a ustedes que están en casa, que están ahí sentados y que me están viendo y que tienen sueños grandes que cumplir. Sueños grandes que a lo mejor piensan que no van a poder lograr y les digo: -Sí, se puede- Les juro que sí se puede. Con determinación, con constancia, con esfuerzo, con mucho mérito se puede lograr lo que ustedes quieran. Como prueba, esta servidora, mis chicos de CNCO…”, dijo Alejandra Espinoza en Premios Juventud.

“Ayer, cuando estaba haciendo esta entrevista me preguntaban si recordaba algún momento favorito en estos 16 años trabajando para Univision y dije yo: -Mi momento favorito fue cuando pisé el escenario de la banda-. Ahora mi momento favorito es este porque tengo la oportunidad de compartir este premio con las cuatro personas que más amo en esta vida que son: mi papá, mi mamá, mi esposo Aníbal y mi hermoso hijo Mateo. Muchísimas gracias de verdad. Gracias Univision. Gracias Televisa. Gracias a ustedes”, terminó diciendo muy emocionada la primera ganadora de Nuestra Belleza Latina.