Alejandra Espinoza desea el regreso de Nuestra Belleza Latina con Osmel Souza: ¿Plan del 2025?

Alejandra Espinoza sueña con el regreso de Nuestra Belleza Latina a Univision. Tanto así, que ni le interesa estar frente a las cámaras animando el reality de belleza. Eso no es todo. A Espinoza le gustaría que NBL regrese en 2025 con Osmel Souza como juez a pesar que sea grosero y duro con las participantes. Ya que asegura que Osmel las puede preparar para el mundo cruel que se enfrentan los famosos a las fuertes criticas que llegan a través de las redes sociales.

Durante una entrevista con Las Top News, Espinoza habló sobre su deseo que regrese Nuestra Belleza Latina. “Ay, me encantaría, hay muchas posibilidades, creo que estamos hablando justamente de esto, que la gente quiere lo que ya conoce, quiere no tener que ver un programa de televisión y entenderle, ya en proyectos como en ‘Nuestra Belleza Latina’, ya la gente sabe lo que va a pasar, lo que más o menos viene, caras nuevas, el futuro de la reina o de las participantes… Eso es bonito, a mí me encantaría, no te miento, me fascinaría que ‘Nuestra Belleza Latina’ regresara, creo que hace falta en la televisión, a mí también me escriben mucho, y a mí me encantaría. Siempre para mí, obviamente ‘Nuestra Belleza Latina’, independientemente en el futuro que salga, esté en cámara o no esté en cámara, siempre va a formar parte de mí, de lo que soy hoy en día, siempre le voy a tener el amor más grande, porque fue la oportunidad de mi vida, y a mí me encantan todos los programas, que se traten de eso, porque es lo que hablábamos hace un momento, hace falta una oportunidad, porque es lo que yo soñaba. Yo recuerdo, que yo soñaba con trabajar en televisión y yo decía: ‘Es que yo quiero que alguien me vea, que alguien me dé una oportunidad”, o sea yo estaba en todos lados’…Yo vivía en Tijuana, yo andaba en todos lados, en todos los concursos, en todos los eventos, en todos los, porque yo decía: ‘Con alguien me vea y diga: ‘ay esta tiene un poquito de talento, la voy a ayudar, le voy a dar una patadita’, es suficiente’…Y los programas como ‘Nuestra Belleza Latina’, los programas de música, todos, donde le dan estos empujoncito a los artistas, a mí me fascinan y yo creo que ‘Nuestra Belleza Latina’, queda absolutamente demostrado de que cuando se le da la oportunidad a alguien y este alguien sabe hacer algo con ella, se logran grandes cosas, cambias vidas y sí, me encantaría Mandy, yo estoy así pidiéndole a Dios, que por favor el próximo año, se hablé un poquito más de eso, ojalá, Dios quiera, Dios quiera y el próximo año”.

Espinoza ya se imagina como productora ejecutiva de Nuestra Belleza Latina. “Me encantaría, porque tengo muchas ideas, me encantaría porque tengo un millón de cosas que haría y cosas que no haría. Para empezar, Alejandra Espinoza, regresaría a Osmel Sousa”, dijo Espinoza.