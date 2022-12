Alejandra Espinoza llora al recibir increíble regalo de su esposo e hijo

Alejandra Espinoza no pudo contener la emoción al abrir su regalo de Navidad. Resulta que su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo la sorprendieron en grande. “El regalo me tiene muy emocionada”, expresó la actriz y presentadora mexicana en sus redes sociales. “Lo primero que abrí fueron shorts [de correr]. Mi hijo Matteo me dijo: ‘para la maratón, para que te lo pongas’ y yo ‘ahí que bonito’. ‘sí yo lo escogí’, decía Mateo…Cuando abro mi otro regalo era [unos tenis de correr]. Lo mejor de este regalo es que combina con mi certificado para la maratón de Paris”.

Así es, su esposo e hijo la sorprendieron con un certificado para entrar en la maratón de Paris. Alejandra formará parte de la maratón de Paris este 2023. “Me regalaron el certificado para la maratón de Paris”, cuenta Alejandra en un video publicado en YouTube. “Que me tiene demasiado contenta”. La maratón de Paris es el próximo 2 de abril. Por lo que Alejandra ya empezó sus entrenamientos para estar lista para la esperada fecha.

“Me fascina correr. Cuando era chiquita siempre estuve en competencias en Tijuana. Siempre he tenido una pasión con correr, hasta cuando estaba en el colegio. Siempre lo he hecho por divertirme”, cuenta la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el video.

Alejandra ya tenía apuntado en su calendario el 7 de enero para correr en la maratón de Arizona. “Dicen que es bastante fácil”, dijo Alejandra. “[El hacerlo] califica para la maratón de Boston. El cual es uno de mis sueños. También el maratón de Nueva York”.

Pero sus planes cambiaron. Ella acaba de cancelar la maratón Arizona. Pero eso no quiere decir que no podrá estar en la maratón de Boston. El estar en la maratón de Paris la hace calificar para la maratón de Boston. Así podrá hacer su sueño realidad. Abajo puedes ver el increíble regalo que le hicieron a Alejandra.

Si compartes la misma pasión que Alejandra Espinoza, aun se puede registrar para la maratón de Paris.

Cabe recordar que Alejandra corrió su primera maratón en Los Ángeles en 2020. En ese entonces corrió 26.2 millas la presentadora de Univision. “(Fueron) 26.2 millas corridas sin parar durante tres horas con 54 min., y les juro que como loquita cada vez que veía uno de los letreros que indicaba las millas recorridas, sonreía, me aplaudía y decía: ‘Eres una chin****, Alejandra”, compartió Alejandra en ese entonces, informó Hola. “Y no lo hacía porque ya me quedaran menos, sino por (millas) las que ya había logrado hacer”.