Alejandra Espinoza es “1 de cada 8” que ha trabajado en McDonald’s – ENTREVISTA

En un reciente estudio se descubrió que 1 de cada 8 estadounidenses ha trabajado en McDonald’s en algún momento de su vida. Eso se traduce en 42 millones de personas, o el 12,5 por ciento de la población. La presentadora y actriz mexicana Alejandra Espinoza es uno de ellos.

El miércoles, la cadena de restaurantes celebró la iniciativa “1 de cada 8” en Nueva York con empleados y ex empleados. Por lo que la protagonista de Corazón Guerrero no podía faltar. Con ella estaba el chef Michelin Harold Villarosa, el propietario de la franquicia McDonald’s, Paul Hendel, quien se unió a McDonald’s cuando tenía 16 años y ahora posee 31 restaurantes, y el diseñador Kendall Hurns.

Alejandra contó en entrevista con AhoraMismo.com sobre lo que le dejo la experiencia de trabajar en McDonald’s.

Entrevista con Alejandra Espinoza

¿Qué aprendiste de ti y de McDonald’s cuando a los 17 años te convertiste en gerente de una franquicia?

Ale: “Creo que de los gerentes era la más joven. Muchas personas no me respetaban porque pensaban justamente que era muy chiquita para estar dando ordenes o llevar un horario de trabajo o una tienda. Sin embargo, el trabajo habla por si mismo. A mí me gustaba trabajar en McDonald’s. Me lo disfrutaba muchísimo. Creo que el amor y la pasión que uno le mete al trabajo pues se valora. Y queda demostrado en la buena participación que estas teniendo”.

¿Qué significa para ti formar parte de esta iniciativa de “1 in 8”?

Ale: Formar parte de ‘1 de cada 8’ me llena de mucho orgullo. Me da mucha alegría también sentir que McDonald’s empezó esta iniciativa valorando a todos que hemos trabajado en McDonald’s. Se siente muy bien regresar ahora de otra forma y de otra perspectiva a un lugar que me hizo muy feliz y que me dejo muchísimas enseñanzas…Hay una frase que a mi encanta que dice ‘uno siempre regresa a donde fue feliz’ y yo fui muy feliz cuando trabajaba en McDonald’s. Creo que muchas lecciones que me dejo al trabajar ahí, las sigo poniendo en practica. Independientemente que mi trabajo sea otro.

¿Qué mensaje le enviarías a los jóvenes que se encuentran en este momento trabajando en McDonald’s?

Ale: Nunca se queden donde los pongan. Si te ponen de cajera, busca otras cosas que hacer. Si te ponen cocinando, busca otras cosas que hacer. Eso te va a llevar a aprender y el aprendizaje nunca esta demás. Aprender siempre es importante por si buscas una carrera como manager, gerente de tienda o tener tu propio McDonald’s. A lo mejor quieras trabajar en otras áreas, pero lo que aprendes ahí jamas se olvidan y las aplicas en otra área de trabajo, te va a ir muy bien.