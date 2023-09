Esposo de Alejandra Espinoza la sorprende en su aniversario de bodas – MIRA

Alejandra Espinoza fue sorprendida por su esposo Aníbal Marrero con una romántica serenata que le llevo a casa. “Hoy me robaste todas las palabras, mensajes y sorpresas”, escribió la actriz y presentadora mexicana en su Instagram. “Gracias por todo lo vivido my love. Eres mucho mas de lo que había soñado. Te amo y sigo muy enamorada de ti. Aun nos quedan muchas momentos importantes y aniversarios que celebrar”.

Aparte de la serenata que llevó a casa, Aníbal también le dedico unas lindas palabras a su amada en el día de su aniversario.

Aníbal le escribió lo siguiente:

“Hace 12 años que celebramos nuestra boda. Se juntaban y disfrutaban dos familias culturalmente muy diferentes. Y tú y yo hablamos de todos felices. Luego de eso crecimos, ganamos, perdimos, peleamos, nos amamos más. Tuvimos, no tuvimos. Lloramos, reímos, nos caímos, nos ayudábamos uno al otro a levantarnos. Sufrimos, enfermedades que nadie sabe mientras el uno cuidaba al otro. Disfrutamos los éxitos del uno del otro, aunque uno a veces estaba arriba y el otro abajo. Conspiramos, ejecutamos, viajamos, tuvimos diferencias, nos peleamos nos reconciliamos vino Matteo, pasamos tormentas, terremotos, pandemia, ataques a nuestras personas. Gente llego a nuestras vidas. Gente se fue. En fin ha sido una aventura. Pero cuando miro para atrás. Amo lo que viví, agradezco a Dios por ponerte a mi lado, no me arrepiento de nada y eh disfrutado cada uno de estos momentos y miro atrás y me da mucha felicidad celebrar estos 12 años. Muchas cosas han cambiado pero lo que me ha cambiado es lo mucho que te amo y lo privilegiado que soy de llamarte esposa. Gracias por estar siempre ahí para mi y ayudarme e inspirarme a ser mejor. Eres lo mejor. Feliz aniversario número 12”.

Alejandra y Aníbal se conocieron en 2007

La actriz mexicana y el coreógrafo boricua se conocieron en marzo de 2007, según People en Español.

Fueron amigos por un año antes de empezar una relación de novios.

En el 2015, Espinoza y Marrero le dieron la bienvenida a su hijo Matteo.