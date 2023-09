Alejandra Espinoza anuncia un nuevo logro en su carrera

La actriz y presentadora Alejandra Espinoza continua subiendo escalones en su carrera.

Lo cierto es que a sus 36 años son muchos los premios, reconocimientos y logros. Ahora celebra uno nuevo.

A través de un en vivo en sus redes sociales, la mexicana hizo el gran anuncio que acaba de lanzar su propia línea de cremas.”Estoy feliz de por fin poder contarles esto que me tenía bien ansiosa, emocionada y esperando que llegara el día. Ahí les va”, compartió la actriz.

La línea de cremas se llama Piel eterna, el cual está dedicado al cuidado de la piel con todos los productos necesarios que conducen a eso, a una tez tan maravillosa como la suya.”Yo no estoy trabajando como imagen de Piel eterna, hice una alianza con el Doctor Juan de Santo Remedio, y platicamos y decidimos asociarnos con esta línea del cuidado de la piel, pues es una de las cosas que más me interesa, no porque uno quiera lucir todo el tiempo hermosa, sino porque, a mí por lo menos, me da mucha seguridad”, empezó a contar. “Son 5 productos que necesitas en todo tu kit de cuidado de la piel, nada más…Mi misión en Piel eterna es ayudarlas a desarrollar un hábito del cuidado de la piel simplificando los pasos”.

Alejandra se siente muy unida a este proyecto porque no solo es una línea, es un viaje con otras mujeres que están dispuesta a quererse y dedicarse tiempo.

“Estoy muy contenta y le pido a Dios que me de la gracia para poder llevarles a todos ustedes esta imagen que quieren a otro nivel. Esto va a ser un viaje de piel porque así es, llegar a un punto de una piel linda requiere de tiempo y dedicación, de desarrollar un hábito. ¡Yo voy a estar aquí para ayudarla a todas! Ojalá puedan acompañarme para verse y, sobre todo, sentirse hermosas”.