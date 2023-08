Alejandra Espinoza se aplica ella misma dolorosas inyecciones: ¿De qué son? [VIDEO]

En los últimas días, la conductora y actriz mexicana, Alejandra Espinoza, ha sido tema de conversación en las redes sociales por aspecto físico y notable delgadez, lo cual ha generado rumores y criticas hacía la ganadora de Nuestra Belleza Latina de Univisión en 2007.

La exreina de belleza, luego de conversar sobre el Dr. Juan sobre su salud y hábitos alimenticios y su rutina de ejercicio, ha publicado por medio de un video en su cuenta oficial de Instagram, un momento bastante íntimo que llamó la atención de todos sus seguidores.

Hace tan solo un día, la presentadora y reconocida figura pública, Alejandra Espinoza, publicó con sus más de tres millones de seguidores un video que no solo generó muchas preguntas en sus seguidores. Ella, decidió mostrar a sus fans, uno de sus cuidados médicos con los que se mantiene saludable, el cual, aunque causa bastante dolor, le ayuda como un suplemento.

Se trata de la vitamina B12, la cual en el video, se ve a la propia Alejandra Espinoza, preparando la ampolla que se inyecta ella misma en sus glúteos. Ella, se bajó el short deportivo que estaba utilizando, dejó al descubierto su cola, y se aplicó dicha vitamina. En el cuerpo del mensaje del mismo clip, ella escribió: “Quería que vieran lo valiente que soy”, mencionado que al final de aplicar la dosis, experimenta cierto ardor cuando el medicamento ingresa en su cuerpo.

Ante esto, los internautas no dudaron en hacerse varias preguntas sobre este tipo de procedimientos. Aunque muchos pensaron que se trataban de un medicamento para bajar de peso (refiriéndose al cambio físico tan drástico de la ex miss), la misma Espinoza aclaró que se trataba de vitamina B12.

De igual manera, otras personas se preguntaron si era malo aplicarse medicamentos estéticos uno mismo, a lo que, sin duda alguna, Alejandra respondió que ella lo hacía porque sabía como aplicarse las inyecciones, y que lo aprendió cuando estudió enfermería.

“Me las pongo porque sé hacerlo, es lo primero que te enseñan en enfermería, así que fue lo único que aprendí”, respondió Alejandra en una de las preguntas de una seguidora.

Además, Alejandra Espinoza también reveló que las inyecciones de Vitamina B12 las consiguió porque fue su padre, quien se las envía desde Tijuana, México. Y que de hecho, a ella le da más hambre cuando se aplica esta vitamina.

Finalmente, con esto, la mexicana, también aclaró las dudas sobre su peso, a pesar de hace algunas semanas, ella misma publicó un post respondiendo a quienes la criticaban por ser un mal ejemplo, según La Vibra.

“Soy un pésimo ejemplo!! me levanto todos los días a las 5 de la mañana(o antes) lo primero que hago es Orar y dar gracias a Dios por un día mas. Corro mínimo 25 millas a la semana, tengo claro lo que alimenta y hace bien a mi cuerpo y lo que no por eso intento ser consciente en lo que le entra a mi cuerpo. Como frutas y vegetales como si no hubiera mañana no tomo gaseosas o bebidas azucaradas. Soy una mamá presente y trato de ser mi mejor versión todos los días”, comenzó en su mensaje.

Y añadió:

“Mientras no estoy trabajando se desayuna, almuerza y cena comida hecha por mi en casa sentados en la mesa como una familia. Tomo alcohol solo cuando estoy de vacaciones, leo mínimo un libro al mes, invierto en mi educación y en cosas que le hacen bien a mi salud fisica, salud mental y espiritual. Los fines de semana prefiero pasar tiempo haciendo un tendido (club de amor) para Matteo que salir de fiesta. Trato de ser congruente con lo que pienso, digo y hago. Tengo mas que nunca claras mis prioridades. No me gusta juzgar a los demás y opino solo cuando me preguntan. Ayudo SIEMPRE a quien me pide ayuda y hasta aquellos que no se atreven a pedirla. Entiendo que todos somos diferentes y que no somos mas que la consecuencia de nuestras acciones y decisiones. Me afecta mucho el sufrimiento de los demás y poco la opinión que pueden tener sobre mi. Se lo que valgo y lo mucho o poco que tengo nadie me lo ha regalado, si no todo lo contrario me ha tocado trabajar sin descanso desde los 16 años para conseguirlo y eso me hace sentir orgullosa de mi. A mis 36 años ya he cumplido todos mis sueños y metas (muchas mas) Tengo claro que no quiero dejar de ser quien soy o hacer lo que me gusta para complacer a nadie o verme como alguien quiere que me vea. Ahora mismo siento mas energía y ganas de comerme el mundo que a mis 20. Soy feliz y agradecida pero al mismo tiempo tengo ambiciones. Y por último SOY MUY AFERRADA y puntual. Eso que leíste es parte de lo que soy y me define ✨ Si me juzgas por el físico porque para ti “no soy un ejemplo” estas en lo correcto NO LO SOY nunca he buscado ser ejemplo para nadie en esa area SOY MUCHO MAS que un físico”.