Alejandra Espinoza comparte su color de prenda para recibir el 2023

Alejandra Espinoza habla del color de ropa interior para recibir el Nuevo Año. La actriz y presentadora de Univision habló de los rituales más famosos del fin de año. “Si no los conoces, escuchen bien”, advirtió Alejandra, quien se encuentra en Times Squared para recibir el Año Nuevo 2023. “Pongan atención porque les puede cambiar el 2023”.

Aquí va:

“Ropa interior roja para el amor. Tienes que recibir el próximo año con ropa interior roja. Si lo que esperas para el 2023, es encontrar al amor de tu vida. Usa el color amarillo para el dinero. Pero si lo que buscas para el próximo año es dinero, recibe el 2023 con ropa interior amarilla. Si lo quieres es salud, ropa interior verde. Si lo que estas buscando es pureza en tu vida, que todo te vaya bien y que todo fluya. Entonces ponte ropa interior blanca. No digas que no te lo advertí. Y para mucho sexo ponte ropa interior negra. Y si lo que quieres que el 2023 te sorprenda, recomiendo comando. No te pongas ropa interior”, compartió Alejandra en un divertido video en sus redes.

Los colores de ropa interior para recibir el 2023:

Roja: Amor

Amarillo: Dinero

Verde: Salud

Blanca: Paz

Negro: Sexo

Nada: Para que te sorprenda el 2023

Algunos criticaron y otros se unieron a los rituales de Alejandra Espinoza

Uno no estuvo de acuerdo con el ritual de los colores de ropa interior de Alejandra Espinoza. “Con todo respeto.. me parace una estupidez poner tu confianza en calzones de colores 😳 esto se llama superstición y es un pecado va en contra de el primero mandamiento de la ley de Dios que dice : amaras al señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y solo a él servirás y a tu prójimo y a tu prójimo como a ti mismo!”, comentó uno de sus seguidores. Otro agregó: “Puras tontérias”.

Mientras otros bromearon. “Voy usar todos Ale. En serio me los voy a poner todos”, dijo otro de sus seguidores. Otro añadió: “Me pondré uno de arcoíris”.

Me pondré calzones de todos los colores al mismo tiempo!! Porque quiero todo eso! 🤣🤣🤣🤣

Amarilla y verde !! 🔥🔥 para mi !! 🙌

bien dicho feliz año, bendiciones 🙏🙏

¿Cómo pedir deseos el 31 de diciembre?

Una de las formas más habituales de pedir deseos el último día del año es escribir en un papel las cosas malas que hayan podido ocurrir durante el año. En el momento en el que llegue la medianoche hay que quemarlo para dejarlo atrás y que no vuelvan a suceder, comparte El Mundo. “Hacerlo mentalmente contigo misma o escribir una lista de deseos son también opciones válidas para que el compromiso adquirido sea mucho más profundo”.