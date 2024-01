Adamari López y Chiquibaby estrenan show juntas: ¿Dónde ver?

Hasta que se le va a cumplir el desea de muchos televidentes que extrañaba ver juntas a Adamari López y Chiquibaby. El nuevo programa se llama Ada y Chiqui de Show, el cual estrena en febrero. Ambas hablaron de su nuevo proyecto en una entrevista con People en Español. Chiquibaby fue la de la idea y Adamari le siguió.

La idea nació cuando Adamari fue al show de radio de Chiquibaby

Ada: Chiqui tiene un programa de radio, El show de Chiquibaby, y me invitó para que pudiéramos compartir un poquito más. Ya nosotras sabíamos de la química y en algún momento ella me había dicho ‘¿por qué no hacemos un show juntas?’. Cuando fui al show de Chiqui nos divertimos muchísimo, el público también nos pidió que por qué no nos juntábamos y dijimos bueno pues entonces vamos a tratar de darle forma a esto que está en nuestras cabezas y hemos venido planeando, pero que no se ha concretado nada. Nos reunimos, definimos lo que queríamos hacer y decidimos buscar dónde hacerlo, encontramos un lugar en Miami que nos encantó, nos juntamos con un equipo maravilloso de gente para poder producirlo, hicimos diseño de escenografía, sacamos presupuesto, porque eso es importante, y decidimos hacer Ada y Chiqui De Show.

Lo que veremos en el primer episodio

Ada: Es un tema que yo creo que mucha gente ha preguntado, que quizás he hablado muy por encimita en otras oportunidades y que en este show hablé más abiertamente de lo que pienso sobre ese tema.

Chiqui: El primer episodio es de pasar la página y cómo pasamos la página en diferentes áreas, no solamente en el amor.

Ada: O ¿quién te dice a ti que tienes que pasar la página? ¿Con qué autoridad moral a alguien se le ocurre decirte ‘pasa la página’?

Chiqui: Pero a veces también uno tiene que pasar la página porque no tiene de otra.

Ada: Pero es uno quien decide que va a pasar la página, no que otro huevón te venga a decir…

El show estrena el primero de febero

Chiqui: El primero de febrero sale el primero y cada semana vamos a sacar uno.

Ada: Nos gustaría que la gente también nos escriba de qué quiere que nosotras hablemos, si de finanzas, cómo lidiamos con tratarnos de mantener en un estilo de vida saludable, de cómo dejamos a nuestras hijas para ir a trabajar, de cómo nos sentimos al hacerlo…

Chiqui: También de las redes sociales, de cómo lidiamos con el hate.

Más sobre “Ada y Chiqui de show”

Chiqui: Una de las cosas que yo creo que hace padre a este show es que somos muy diferentes. Venimos de dos mundos diferentes y tenemos carreras diferentes. Lo hicimos en YouTube porque podemos hablar un poquito más. En la radio tengo 2 minutos para hablar por tema, en la televisión también nos tienen corriendo todo el tiempo. Acá estamos más relajadas y creo que eso se nota. Aquí puede ver el show de Ada y Chiqui.