VER: Trailer de la primera película COVID “Songbird” por Michael Bay

El creador de las exitosas cintas como Armageddon, The Purge y A Quiet Place estrena este jueves el primer avance de su próxima cinta titulada Songbird. La cinta predice una terrible mutación de la enfermedad a COVID-23, que ha convertido el mundo en un infierno en 2024.

En la cinta escuchas a un presentador de noticias diciendo: “Las tensiones aumentan a medida que nos acercamos a la semana 213 de encierro”. Se ven las calles llenas de carteles anunciando la pandemia, distanciamiento social, y las calles desoladas. Algo que en realidad lo estamos viendo este 2020. Esta cinta puede hacer que a uno le de ganas de meterse al sotano y esconderse.

En la cinta Songbird el virus COVID-23 ha mutado y el mundo está en su cuarto año de encierro. Los estadounidenses infectados son arrebatados de sus hogares y forzados a campos de cuarentena conocidos como Q-Zones, de los que no hay escapatoria, mientras unas pocas almas valientes luchan contra las fuerzas de la opresión.

La cinta está protagonizada por un personaje llamado Nico -interpretado por KJ Apa, que aparentemente es inmune a COVID. Este viaja desesperadamente por las desoladas calles de Los Ángeles para salvar muchacha abajo llamada Sara -interpretada por Sofia Carson- que puede estar infectada pero aún anhela besos y caricias de au amor. Hasta aquí llegan los esfuerzos de distanciamiento social en 2024.

Este es el primer largometraje realizado durante el COVID-19 en Los Ángeles, y sobre la pandemia en sí, la película también está protagonizada por Bradley Whitford, Demi Moore, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser, Craig Robinson y Peter Stormare. Está producido por Michael Bay y escrito por Simon Boyes y Adam Mason.

Cabe mencionar que en julio, la película recibió una orden de “no trabajar” por el Screen Actors Guild – Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA) debido a preocupaciones sobre los protocolos de seguridad del coronavirus.

No hay una fecha de estreno oficial, solo que “llegará pronto”. Arriba podrás ver el trailer de Songbird.

Songbird no es la primera cinta que se basa bajo una actual crisis global, pero es la primera vez que la pandemia se utiliza como protagónica. Es más, es la primera vez que alguien imagina un futuro sombrío para la crisis actual.

Según el artículo de EW, Mason recibió una llamada telefónica en marzo cuando partes de los Estados Unidos estaban cerrado. Mientras que Boyes, quien estaba “sorprendentemente emocionado” por la perspectiva de filmar algo sobre la pandemia durante la pandemia real.

Songbird se filmó durante 17 días en Los Ángeles y solo era un pequeño equipo y bajo estrictas medidas de seguridad. “Fue realmente inquietante, pero la forma en que filmamos fue el sueño de todo actor”, recuerda KJ Apa.