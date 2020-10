VER: Trailer de “Selena: The Series”

Más de uno está contando los días para el estreno de la nueva serie basada en la desaparecida Selena Quintanilla. Netflix anunció que Selena: The Series estrena el próximo 4 de diciembre por Netflix. Este jueves se reveló el tráiler de la serie que es protagonizada por la actriz de ascendencia mexicana, Christian Serratos.

Antes de convertirse en la Reina de la Música Tejana, Selena Quintanilla era una joven de Texas con grandes sueños y una voz aún más grande. Selena: The Series explora su viaje desde cantar pequeños conciertos hasta convertirse en la artista latina más exitosa de todos los tiempos, y los años de arduo trabajo y sacrificio que la familia Quintanilla vivió junta.

La serie está bajo los productores ejecutivos Jaime Dávila, Rico Martinez, Hiromi Kamata, Suzette Quintanilla, Simran A. Singh y Moises Zamora. Selena: The Series fue creada por Zamora, junto a Don Todd. El elenco esta formado por Christian Serratos, Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí Gonzalez y Seidy López.

Selena: The Series | Official Trailer | NetflixBefore she became the Queen of Tejano Music, Selena Quintanilla was a young girl from Texas with big dreams and an even bigger voice. Selena: The Series explores her journey from singing small gigs to becoming the most successful female Latin artist of all time — and the years of hard work and sacrifice the… 2020-10-26T16:00:01Z

Christian Serratos le da vida a Selena Quintanilla en ‘Selena: The Series’

Christian Serratos es un actriz conocida por interpretar a Rosita en la serie apocalíptica The Walking Dead, que transmite por AMC. También es conocida como Angela Weber de la serie de películas Twilight. Su popularidad aumentó cuando interpretó a Suzie Crabgrass en Ned’s Declassified School Survival Guide de Nickelodeon. Luego pasó a interpretar Raven en la serie dramática de televisión The Secret Life of the American Teenager.

También ha sido estrella invitada en varios programas de televisión, como Zoey 101, 7th Heaven, Hannah Montana y American Horror Story: Murder House, por nombrar algunos. En 2009, Serratos ganó el ‘Premio Artista Joven’ en la categoría ‘Mejor Actuación en un Largometraje – Actriz Joven de Reparto’ por Twilight. Por si fuera poco, Serratos formó parte de la lista de los Bellos de la revista People.

Jennifer López protagonizó a Selena Quintanilla en la cinta que estrenó en 1997

Mucho antes de alcanzar la fama, Jennifer López se convirtió en la desaparecida Selena Quintanilla en la película biográfica titulada Selena, que estrenó en 1997.

La Reina del Tex-Mex falleció en 1995. El siguiente año López consiguió el papel de la interprete. En ese tiempo muchos protestaron porque supuestamente López no representaba a la mujer latina. Pero López se armó de fuerzas y tomó el reto. El cual fue el que la lanzó a la fama internacional. “Sé que algunas personas estaban protestando”, dijo López a Entertainment Weekly. “Pero en Corpus [Christi, Texas, la ciudad natal de Selena], todos han sido de gran apoyo”.

Durante una entrevista con Billboard, López dijo lo siguiente: “Inmediatamente después de obtener el papel, supe que viajaría a Corpus Christi y pasaría tiempo con su familia, pero eso no sería en unas pocas semanas, así que me enviaron toneladas de cintas para ver [sobre Selena]”. Y añadió: “Me senté en mi sofá a ver [los videos] durante días y, de repente, la cinta se cortó. Me quedé impactada. Y pensé: ‘Eso es lo que pasó. Este maravilloso y hermoso espíritu, lleno de alegría, música y tanto sentimiento, fue cortado [de repente]’. Me afectó mucho y me hizo darme cuenta de la importancia de lo que estaba haciendo”.