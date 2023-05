La trágica muerte de Mariana Bridi, la reina brasilera a quien le amputaron manos y pies

Los certámenes de belleza mayormente albergan noticias positivas, pero dentro de los archivos tristes que tienen los concursos, uno de los capítulos más tristes lo protagonizó la preciosa reina Mariana Bridi, quien a sus 20 años, y tras haber participado en Miss Brasil Mundo y Miss Brasil Universo, sufrió una muerte trágica.

La Miss Espíritu Santo, quien soñaba con representar a su país en Miss Universo o Miss Mundo, falleció en enero de 2009 , luego de sufrir una severa infección, que los médicos no lograron detectarle a tiempo, según revelaron en su momento medios como People en español y CNN.

La hermosa jovencita, quien ocupó el cuarto lugar en Miss Brasil World, en el 2008, solo un par de meses antes de fallecer, y quien fue finalista en Miss Brasil Universe 2007, sufrió días antes de morir la amputación de sus manos y sus piernas, debido a que una peligrosa bacteria le carcomió sus extremidades, de acuerdo a lo reseñado por People en español.

Al principio familiares de la joven aseguraron que creyeron que se trataba de una infección urinaria, pero el desenlace fue toda una tragedia.

La agencia AFP destacó que semanas antes de sufrir el severo shock séptico, la joven tuvo dolores muy fuertes que la llevaron a visitar un centro clínico, donde pensaron que se trataba de un problema de cálculos, hasta que su condición de salud fue empeorando y tras internarla de urgencias, establecieron que en realidad tenía una severa infección causada por la bacteria pseudomona aeroginosa.

Debido a que sufrió una septicemia en el hospital, que le frenó la circulación en sus manos y pies, debieron amputarle sus cuatro extremidades, pero fue en vano, pues días después murió.

“Desafortunadamente, Mari no pudo resistir más. Falleció hoy (enero 24 de 2009) a las 3 a.m.”, dijo Henrique Fontes, director ejecutivo de Miss Mundo Brasil, según CNN, que habló con un amigo de la reina, identificado como Renato Lindgren, quien confirmo la dolorosa noticia.

Medios brasileros aseguraron que tras ser internada en el Hospital Dorio Silva en el estado de Espirito Santo, la joven fue conectada a un respirador artificial, pero la necrosis que sufrió le generó fallas en su sistema.

La joven también compitió en Miss Bikini internacional en China, en 2006, donde ocupó el sexto lugar y el primero en traje de baño”.

En diálogo con el periódico Tribuna de Brasil, Thiago Simoes, prometido de la reina, afirmó que de no haber muerto, su novia se hubiese convertido en una modelo reconocida a nivel mundial, pues había firmado con el reconocido cazatalentos brasilero Dilson Stein, quien llevó al estrellato a figuras como Gisele Bundchen.

“Todas las agencias estaban muy interesadas en conocerla. Sé con certeza que la habrían amado porque Mariana es hermosa”, dijo el joven.