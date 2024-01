¿Quiénes no trabajan en el Día de Martin Luther Jr. King 2024?

El día de Martín Luther King, reconocido desde 1983 como feriado federal por los 50 estados de los Estados Unidos, cada tercer lunes del mes de enero, este 15 de enero tendrá una vez más su celebración y, a continuación, te dejamos toda la información que tienes que saber sobre las entidades que laboraran de manera normal y cuáles no.

¿Qué estará cerrado este lunes 15 de enero de 2024?

Oficinas del Servicio Postal de EEUU

El USPS está cerrado los días festivos federales y no entregará correo el 15 de enero de 2024.

Bancos El Día de Martin Luther King Jr. es un feriado bancario y bursátil, lo que significa que muchas sucursales bancarias locales estarán cerradas, junto con la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq.

Los cajeros automáticos seguirán siendo accesibles en la mayoría de los bancos, así como los servicios en línea.

Bibliotecas

Las bibliotecas públicas estarán cerradas el Día de Martin Luther King Jr.; consulte su biblioteca local.

Oficinas del gobierno Las oficinas municipales, del condado, estatales y federales generalmente están cerradas durante el feriado federal.

UPS

La mayoría de las ubicaciones de UPS estarán cerradas el 15 de enero de 2024, aunque la compañía dice que habrá un número limitado de tiendas abiertas.

Escuelas

Las escuelas y universidades públicas suelen estar cerradas los días festivos federales.

¿Qué estará abierto el Día de Martin Luther Jr. King 2024?

Fedex

Los servicios de envío y entrega de FedEx estarán operativos el 15 de enero de 2024.

Tiendas y supermercados minoristas

La mayoría de las tiendas permanecerán abiertas durante el feriado federal.

Parques Nacionales

El 15 de enero de 2024 es el primer día de entrada gratuita del año a los parques nacionales de EEUU, lo que significa que los visitantes pueden ingresar a cualquier parque nacional de forma gratuita. El Servicio de Parques Nacionales tendrá otros cinco días con entrada gratuita en 2024, según Telemundo.

¿Me deben pagar este día festivo?

Por regla general, la respuesta es NO para los trabajadores del sector privado. De acuerdo con la ley federal, los empleadores privados no están obligados a pagar por días festivos no trabajados. Exceptuando a ciertas empresas que contratan con el gobierno, la Ley de Estándares Laborales Justos (FLSA, por sus siglas en inglés) no exige pago por tiempo no trabajado (en inglés).

