Tony Dandrades sufre aparatoso accidente en Miami: ¿Cómo está?

Un aparatoso accidente sufrió este fin de semana el simpático y querido conductor de televisión Tony Dandrades, cuando daba un paseo en su bicicleta, que lo mandó directo al hospital.

El hecho ocurrió cerca de la ciudad de Miami, según lo reveló el propio animador, quien explicó que andaba de visita al parque Virginia Key Beach en bicicleta, cuando fue empujado por otro corredor de bicicleta, terminando en el piso y perdiendo el conocimiento.

El reportero dominicano compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde colgó una fotografía con las heridas del golpe en su rostro y su ropa deportiva, y donde destacó que un ciclista lo auxilió.

Dandrades dijo además que el impacto fue tan fuerte que incluso tuvo pérdida de memoria, debido a que no recuerda nda de lo ocurrido, en el hospital lo dejaron recluído para hacerle múltiples exámenes, pues queríán descartar algún daño más serio.

“Esta foto fue tomando por @sonyskiw_ el ciclista que me socorrió tras yo perder el conocimiento por la caída, el me contacto tras el post que recién publiqué sobre el accidente, era muy necesario saber cómo ocurrió , yo no recuerdo nada”, dijo el reportero de Univisión. “Una de las teorías era que pude haber tenido un desmayo mientras pedaleaba, a los médicos les preocupaba mucho esa suposición, a mi también, es por eso que dejaron recluido un día en el hospital para hacerme una serie de pruebas. Y fueron muchas, pero gracias a que Sebastián se comunicó conmigo vía IG y me contó lo que sucedió, he sentido tremendo alivio”.

Dandrades explicó que el buen samaritano que lo ayudó le contó como ocurrió el accidente.

“Esto fue lo que ocurrió: yo venía montando solo, a una velocidad de 16 MPH. Y pasa por mi lado un pelotón “grupo de ciclistas que usualmente van a más de 20 MPH“, y un ciclista del pelotón “sin querer”, empuja a otro que estaba cerca de mi. Él pierde el control y “sin querer” me empuja a mi, y pierdo el control, y lo último que recuerdo es la mano de ciclista que me empuja, ahí caigo al pavimento y es cuando segundos después llega Sebastian y me socorre. Muchas gracias Sebastian por toda tu ayuda y gentileza, en situaciones como esas, el tiempo de auxilio, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, agregó Dandrades.

Más tarde Tony colgó otra fotografía en su Instagram con la que dijo: “Así termine ayer sábado, era un hermoso día para ciclismo. Ya casi me dan de alta, ya estoy mejor y las heridas van curando. Pero este accidente no impedirá que esté presente este martes, en la develación de mi mural en Santiago, RD”.

Además de los golpes en la cara, el periodista tuvo hematomas en los brazos, pero por fortuna no hubo daños que lamentar.



Sigue a AhoraMismo en Instagram