El drama del actor Mauro Bastidas por el COVID-19: “Me estoy muriendo”

El COVID-19 sigue haciendo estragos en la humanidad, y esta vez el actor colombiano Mauro Bastidas, no solamente se convirtió en una de las nuevas víctimas de contagio, sino que además compartió un conmovedor video desde el hospital, donde habló del drama que está viviendo.

El actor de telenovelas como “Tres milagros”, aseguró en el video puesto en su cuenta de Instagram que ha sufrido episodios de fiebre elevados y tiene inflamación en sus pulmones, lo que le impide respirar con normalidad.

El joven narró que fue internado en un hospital en la ciudad de Cali, y fue allí donde decidió grabar un video desde su cama hospitalaria mencionando que la atención médica allí era muy deficiente y que los doctores iban a dejarlo morir.

“Pareciera que el propósito de uno estra acá es deteriorarse más. Necesito que se sepa que no hay prontitud para los exámenes. En vez de mejorar estoy más deteriorado, no hay resultados, no hay un especialista, me atienden enfermeros, tal vez amables… Me estoy muriendo y a nadie le importa”, comentó Mauro en el video que se hizo viral.

Gracias a ese clip inicial, el centro asistencial mejoró su atención al actor.

“A veces nos toca acudir a la denuncia para obtener resultados, es lo que yo aprendí, nunca me quedo callado y surtió efecto. Me están atendiendo muy bien, me están dando la atención que merezco. Todos merecemos una buena atención, no porque sea yo, todos merecemos una atención digna. Hago esta denuncia pensando en ustedes, porque si a mí me hacen caso, a ustedes también les hacen caso”, mencionó el colombiano.

Tras vivir los dolorosos momentos, que lo hicieron temer por su vida, Mauro comentó que se ha ido sintiendo mejor, pero de manera lenta y pidió a los pacientes exigir sus derechos.

“Me siento un poco mejor, ahora están pendientes de mí. Me dio rabia, acá hay unos 40 pacientes por covid y esa pobre gente no alega (no exige), no dice nada”.

El actor estaba apenas recuperándose de una seria herida de bala que sufrió en el rostro en julio pasado, tras haber sido atracado en la ciudad de Cali.

El nuevo testimonio de Bastidas se suma al compartido la semana pasada por el actor de Telemundo Rafael Caparroso, quiennarró que tras haber sido diagnosticado de COVID-19, fue recluido en un centro asistencial, donde permanecerá internado hasta recuperarse.

“Esto puede salvarte la vida, me vine al hospital para hacerme la prueba del covid, comencé a sentir fiebre me preguntaron si quería hacerme chequeo general, les dije que sí. Me encontraron taquicardia, positivo para COVID y la placa del pecho para neumonía silenciosa. Jamás lo iba a notar”, dijo Caparroso, quien pidió a sus seguidores que se hagan la prueba del virus, incluso si no tienen síntomas.



