Tony Awards 2022: ¿Cómo ver el Live Stream?

La 75.ª entrega anual de los Tony Awards se transmitirá en vivo el domingo 12 de junio a partir de las 8:00 PM ET/5:00 PM Centro en CBS.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas de ver una transmisión en vivo de los Tony Awards 2022 en línea:

Los suscriptores de Amazon Prime (Prime viene con una prueba gratuita de 30 días) pueden ver una transmisión en vivo de su estación CBS local a través del canal Prime Paramount+ (plan “Premium”). Puede probar Amazon Prime y Paramount+ Channel sin costo con una prueba gratuita aquí:

Una vez que se haya registrado en el canal Prime Paramount+, puede ver los Premios Tony 2022 en vivo en la aplicación Amazon Video, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), Xbox One o Series X/S, PlayStation 4 o 5, varios televisores inteligentes, Xiaomi, Echo Show o Echo Spot, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

También puede sintonizarlo en su computadora a través del sitio web de Amazon.

Puedes ver una transmisión en vivo de CBS y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver los Tony Awards 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede sintonizarlo en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los grabas.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. CBS está incluido en todos ellos, pero puedes elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver los Tony Awards 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede verlo en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

En última instancia, esto es lo mismo que la opción anterior de Amazon Prime, solo que verá en las plataformas digitales de Paramount en lugar de Amazon. Puede ver su canal local de CBS en vivo a través de Paramount+ (plan “Premium”), que viene con una prueba gratuita:

Una vez registrado en Paramount+, puede ver los Tony Awards 2022 en vivo en la aplicación Paramount+, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Paramount+.

Avance de los Tony Awards 2022

Los Tony Awards 2022 son en realidad un gran espectáculo de cuatro horas, que comienza con una hora de contenido presentado por las estrellas Darren Criss y Julianne Hough a las 7:00 PM, Hora del Este/4:00 PM Hora del Pacífico en Paramount Plus, antes de que la presentadora Ariana DeBose se haga cargo de CBS para la transmisión de la entrega de los premios de tres horas de duración.

La lista de presentadores y presentaciones musicales incluye a Utkarsh Ambudkar, Skylar Astin, Zach Braff, Danielle Brooks, Danny Burstein, Len Cariou, RuPaul Charles, Jessica Chastain, Lilli Cooper, Bryan Cranston, Wilson Cruz, Colman Domingo, Anthony Edwards, Cynthia Erivo, Raúl Esparza, Laurence Fishburne, Andrew Garfield, Renée Elise Goldsberry, Tony Goldwyn, David Alan Grier, Vanessa Hudgens, Jennifer Hudson, Paris Jackson, Prince Jackson, Samuel L Jackson, Nathan Lane, Telly Leung, Judith Light, Josh Lucas, Gaten Matarazzo, Ruthie Ann Miles, Patina Miller, Lin-Manuel Miranda, Bebe Neuwirth, Kelli O’Hara, Sarah Paulson, Bernadette Peters, Jeremy Pope, Billy Porter, LaTanya Richardson Jackson, Chita Rivera, Tony Shalhoub, Phillipa Soo, Sarah Silverman , George Takei, Aaron Tveit, Adrienne Warren, Patrick Wilson y Bowen Yang.

“La velada contará con actuaciones de los musicales nominados a los Tony Awards de este año, incluidos ‘A Strange Loop’, ‘Company’, ‘Girl from the North Country’, ‘MJ’, ‘Mr. Saturday Night’, ‘Music Man’, ‘Paradise Square’ y ‘SIX’. También subirán al escenario para ayudar a celebrar esta extraordinaria noche los ganadores del premio Tony Bernadette Peters, Billy Porter, el New York City Gay Men’s Chorus y los miembros originales del elenco del musical ‘Spring Awakening’, ganador del premio Tony en 2007”, según el comunicado de prensa de CBS.

“A Strange Loops” encabeza los nominados a los Tony Awards 2022 con 11 nominaciones, seguido de “MJ” y “Paradise Square” con 10 nominaciones cada uno, “Company” con nueve nominaciones, “The Lehman Trilogy” y “SIX: The Musical” con ocho cada uno, y “ Girl From the North Country” y “for colored girls who have considered suicide/when the rainbow is enuf” con siete cada una.

Los nominados notables incluyen a David Morse, Sam Rockwell, Ruth Negga, Mary-Louise Parker, Billy Crystal, Hugh Jackman, Sutton Foster, Mare Winningham, Alfie Allen, Jesse Tyler Ferguson, Ron Cephas Jones, Jesse Williams, Uzo Aduba, Rachel Dratch, Phylicia Rashad, Julie White y Patti LuPone.

Además de la transmisión, CBS ofrece por primera vez una descripción de audio del programa para personas con discapacidad visual.

El comunicado de prensa dice: “La adición de la descripción de audio, que proporciona descripciones narradas en audio de los elementos visuales clave de un programa, garantiza que los espectadores ciegos y con baja visión que puedan captar toda la acción que ocurre en la pantalla, y proporciona una experiencia mucho más rica del evento. La descripción de audio se proporcionará en el canal de programación de audio secundario (SAP) por los líderes de la industria VITAC y Audio Eyes”.

