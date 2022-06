Olga Tañón presenta su nuevo tema musical “Tú me quemas” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

a mujer ícono del género tropical, Olga Tañón, sigue impresionando a su audiencia, esta vez con el lanzamiento del tema “Tú me quemas”, poniéndole su poderosa voz a uno de los éxitos del reconocido salsero puertorriqueño Eddie Santiago, en una extraordinaria salsa fusión.

El tema “Tú me quemas” es un éxito original del cantante argentino Luis Ángel Márquez, canción que hizo historia en el año 1986 en la versión salsa romántica interpretada por Eddie Santiago. En esta ocasión, “La mujer de fuego” Olga Tañón hace suyo este clásico musical adaptándolo a una interpretación muy sensual, caracterizada por su potente voz que se adapta a todos los géneros musicales, sin esfuerzo.

“Estoy enamorada de esta canción, es uno de mis temas favoritos desde que salió y es un honor poder hacerlo a mi estilo, ¿quién no le dedicó esta canción a un amor? Y quién no lo ha hecho, este es el momento!”, dijo Olga Tañón.

Esta sensual versión de “Tú me quemas” llega de la mano con una producción visual que matiza el mensaje de este ardiente tema, verán a una Tañón completamente diferente a lo que ha realizado en videos anteriores, bajo la producción de María de los Ángeles Martínez y Kevin Garcés, y la dirección de Andrés Ricaurte y Billy Denizard. La pieza audiovisual fue grabada en Medellín, Colombia.

Olga Tañón continúa con sus éxitos y evidenciando su premisa: “Estoy de regreso”. Recientemente, la cantante estrenó el tema “Vuela muy alto”, una nueva versión de la canción que se hizo popular en la voz de Jerry Rivera. Actualmente, la pieza sigue aumentando su éxito a nivel mundial gracias al respaldo de más de 18 millones de usuarios y un alcance de más de 90 millones de seguidores en todas las plataformas digitales, mientras continúa siendo tendencia en múltiples países de Latinoamérica.

Lo que debes saber sobre Olga Tañón

Olga Tañón ha sido una fuerte tendencia en la música latina entreteniendo audiencias por más de veinticinco años con su inconfundible voz, electrizante escenografía y un catálogo de exitosas canciones. La célebre cantautora puertorriqueña ha vendido millones de álbumes en todo el mundo desde su debut en 1992. A lo largo de su ilustre carrera, La Mujer de Fuego ha sido galardonada por la RIAA con siete álbumes de oro y cinco de platino y fue la Primera Artista Puertorriqueña femenina en ser certificada por vender más de 500.000 unidades del álbum “Nuevos Senderos” en 1996. Ella es ganadora de múltiple premios GRAMMY, incluyendo 2 premios GRAMMY® y 4 Latin GRAMMY®.

Tañón ha posicionado treinta y ocho sencillos en Billboard Hot Latin Songs, y tiene el récord de (28) hits en los TOP 10 para una Artista femenina en el Billboard Tropical Airplay. Alcanzando varios álbumes y sencillos número uno a través de Tropical y Latin Pop Billboard. Ha recibido incontables premios; Premio Juventud, 5 Billboard Latin Music Awards, incluyendo el Premio Espíritu de la Esperanza en 1999 por sus interminables esfuerzos filantrópicos.

Es la artista con el mayor récord en la historia del Premio Lo Nuestro, con 30 galardones, el primero de ellos durante sus inicios en 1990, 5 Premios ASCAP por sus composiciones incluyendo el LatIn Heritage Award en el 2003. Ha sido homenajeada por el Salón de la Fama de los Cantautores Latinos con el Premio “La Voz de La Musa” y el prestigioso Premio Hispano a las Artes otorgado en Washington DC. Fue la primera Artista en recibir el Premio Orquídea De Diamante en Venezuela otorgado por el público.