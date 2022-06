Sebastián Yatra presenta su nuevo sencillo musical “TV” (+ESCÚCHALO AQUÍ)

Sebastián Yatra nos trae la historia de dos perros que se enamoran a través de la gran pantalla en su nuevo sencillo y vídeo musical “TV”. El emotivo vídeo cuenta con la participación de Susana Giménez, una personalidad de la televisión en Argentina.

Este año, el artista multi platino se ha apoderado de la televisión en los Estados Unidos, con apariciones continuas en ceremonias de premios y participación en programas de televisión nocturnos, incluyendo dos presentaciones en Jimmy Kimmel Live! (donde recientemente debutó la versión bilingüe del exitoso tema “Tacones Rojos”, al igual que el tema certificado Oro por la RIAA “Dos Oruguitas”), y también debutó el tema original de “Tacones Rojos” en The Tonight Show starring Jimmy Fallon.

El artista recientemente sorprendió a los asistentes de la 94 Ceremonia Anual de los Premios de la Academia presentando el tema nominado al Oscar, “Dos Oruguitas” de la película animada de The Walt Disney, ‘ENCANTO’, luego de presentarse en Good Morning America y CBS Mornings. El versátil creador de música a través de géneros, que figura en la portada de Billboard y Rolling Stone LATAM, también protagoniza la nueva serie musical en español de Netflix, ‘Érase Una Vez Pero Ya No’.

MIRA AQUÍ EL VIDEO OFICIAL “TV” DE SEBASTIÁN YATRA

Play

Sebastián Yatra – TV (Official Video) “TV” OUT NOW: sebastianyatra.lnk.to/TVSY!YTD YouTube Top Hits here: youtube.com/playlist?list=PL7jpaz44D1qabCDRlLxq4nO0owpL_l-B8 My Spotify Complete Collection here: open.spotify.com/playlist/2xmiR645NTYwE9WgXxmJ0U?si=7f1aaa26204a4501 Sebastian Yatra ‘Esenciales’: sebastianyatra.lnk.to/Esenciales Subscribe to my YouTube channel here: smarturl.it/SebastianYatraYT Follow Sebas: Instagram: instagram.com/sebastianyatra/ Facebook: facebook.com/OficialSebastianYatra Twitter: twitter.com/SebastianYatra TikTok: tiktok.com/@Sebastianyatra Lyrics: Como hablarte y hacerte sentir diferente, Algo inteligente, que me invente para hacerte reír locamente, Ya me iba… 2022-06-10T00:00:11Z

El cantante y compositor multi platino, creador de música que trasciende géneros, quien actualmente se encuentra en su “Dharma World Tour”, demostrará su versatilidad musical en vivo, presentando los sencillos del mega exitoso álbum, (incluyendo “Tacones Rojos”, y “Pareja del Año”) junto con otros temas favoritos de los fans, acompañado por instrumentos musicales y mucho baile, durante su gira en los Estados Unidos y Canadá, la cual comienza en agosto.

Además, su tercer álbum de 17 canciones que trasciende géneros, ‘Dharma’, presume 5.7 billones de reproducciones combinadas y llegó a la posición número uno en la lista de álbumes debut Global y de Estados Unidos en Spotify y es número uno en las listas de Latin Streaming y Ventas Digitales de Canciones Latinas de Billboard, y lo llevó a conseguir 5 nominaciones a los premios Latin American Music y 4 Premio Tu Música Urbana este año. El álbum multi platino demuestra la versatilidad del creador de musica a traves de diferentes estilos musicales, desde el tema “Tacones Rojos”, hasta su éxito “Pareja del Año”, el mega éxito “Chica Ideal”, y la balada nominada al Latin GRAMMY “Adiós”.

Lo que debes saber sobre Sebastián Yatra

Nacido en Medellín y criado de forma bilingüe en Miami, para luego regresar a Colombia a perseguir su amor por la música, Sebastián Yatra rápidamente desarrolló un balance artístico distintivo, fusionando el pop multicultural y las influencias de ritmos de ambos países, además de contar con una facilidad innata para las redes sociales y un talento natural como cantante y compositor influenciado en gran parte por los cantantes mas exitosos de pop de ambos idiomas.

Habiendo logrado irrumpir dentro de la industria musical en Colombia alcanzando la posición número uno con tan solo 19 años, rápidamente fue evidente que Sebastián Yatra sería un campeón de la música pop latina. La publicación FADER MAGAZINE declaró poco tiempo después: “Sebastian Yatra le esta dando a la música pop latina una nueva vibra, trayendo de nuevo la balada latina, usando su dulce voz y carisma, el artista nacido en Medellín crea melodías emotivas demostrando que las baladas aún tienen un gran auge.”

Hoy, con 27 años, Sebastián Yatra ya ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas como lo son los Jonas Brothers, Halsey, One Republic, Juanes, Maná, Daddy Yankee y más, mientras también eleva su propia reputación llevando siete sencillos a la posición número uno durante su carrera, contando con mas de 12 billones de reproducciones musicales, y una suma combinada que sobrepasa los 35 millones de seguidores en redes sociales y suscriptores de YouTube, y hoy en día, es el artista latino masculino número uno en la plataforma TikTok.