Tommy Lee: ¿Está casado el exesposo de Pamela Anderson?

El matrimonio apasionado, pero en última instancia problemático entre el rockero Tommy Lee y la estrella de “Baywatch” Pamela Anderson está de vuelta en los titulares debido al nuevo documental y libro de Anderson.

Gran parte del documental de Netflix, llamado “Pamela, A Love Story”, narra el matrimonio de la pareja, que comenzó en 1995 en México y terminó en divorcio como resultado de la condena por abuso doméstico de Lee en 1998 y una cinta robada que mostraba a la pareja teniendo sexo.

“En sus propias palabras, a través de videos personales y diarios, Pamela Anderson comparte la historia de su ascenso a la fama, romances rocosos y el infame escándalo de videos sexuales”, dice la leyenda de Netflix. En el documental, Anderson dice que Lee era el único hombre al que realmente amaba.

“Realmente amaba a tu padre por todas las razones correctas, y no creo que haya amado a nadie más. Es jodid*”, le dijo Anderson a uno de sus dos hijos en el documental.

Hoy, Lee, de 60 años, parece haber seguido adelante; él está casado con la influencer de redes sociales Brittany Furlan, de 36 años. Él ha tenido un conflicto muy público con uno de sus hijos con Anderson, Brandon Lee, quien fue acusado de dejar inconsciente a Lee en 2018, pero nunca se presentaron cargos, de acuerdo con Entertainment Tonight.

Esto es lo que necesitas saber:

View this post on Instagram

Motley Crue y Tommy Lee siguen de gira. “Eres el próximo México, Sudamérica, Europa, Nueva Zelanda, Australia, Japón #TheWorldTour 2023 🌏”, escribió él en una publicación de Instagram durante el 3 de febrero de 2023.

Lee publicó un video que lo muestra tocando la batería. La publicación está subtitulada: “¡Tengo algo de contrabando para ti!”. Su hijo con Anderson, Dylan Jagger Lee, comentó: “Ja, esto es épico 😂🔥❤️”.

Lee también publicó recientemente una foto con sus dos hijos. “¡Una foto de LoveLee de THE LETARDS! Feliz 25 @dylanjaggerlee. Te amo hijo”.

View this post on Instagram

Furlan comentó: “Tomo buenas fotos 😎”.

Muchas de las otras publicaciones de Instagram de Lee son gráficos de bromas y memes.

Su sitio web dice que Lee “acaba de grabar un nuevo disco en solitario, Andro, que está a punto de desafiar prácticamente todo lo que creías saber sobre él y sus inclinaciones musicales”.

El sitio web continúa mencionando:

“Era yo sentado escribiendo como un maníaco”, dice Lee en el sitio web. “Simplemente bajaba al estudio y lo modificaba, era como, ‘Vaya, ha estado allí durante días’. Pero solo estaba golpeando el teclado y un sonido salía inspirándome y dándome ritmo”.

Lee ha estado casado con Furlan desde 2019, según US Magazine.

El 2 de febrero de 2023, Furlan publicó un video para sus seguidores de TikTok mientras se estrenaba el documental de Netflix.

“Hola chicos, solo quería venir aquí para decirles que estoy bien porque sé que la gente me ha estado preguntando, lo cual es muy bueno”, dice Furlan en el video de TikTok.

“Estoy bien. No se preocupen, y no se preocupe por todas las personas que dicen todas las cosas malas que están diciendo”, dijo Furlan. “Eso es totalmente, ya sabes, no vivo en eso. No vivo en ese mundo, así que por favor no se estresen y gracias a todas las personas que han sido tan dulces”.

Ella continuó mencionando: “Saben que solo estamos aquí por un cierto período de tiempo, así que no me preocupan los comentarios de las personas que no me conocen a mí ni a mi relación ni nada de eso, así que amo a todos los que han estado, son muy amable y, ya sabes, estoy enviando amor a aquellos que han sido poco amables porque creo que probablemente lo necesitan”.

Furlan agregó: “Y, ya sabes, es lo que es, así es la vida, supongo. Tengo suerte de tener un esposo realmente amoroso que honestamente se ríe de todas estas cosas y no le importa nada”.

“Sí, así que no se preocupen por nada”, dijo ella. “Gracias a todos los que me han apoyado y cosas así. Ya sabes, dejaré mis comentarios abiertos. Si sientes algo que quieres sacarlo o decirme algo malo o tratar de derribarme, adelante, por favor”.

Furlan reveló: “Honestamente, he hecho tanto trabajo que me doy cuenta de dónde vienen, ya sabes, las personas que le dicen cosas a las personas, de dónde vienen. Entonces, dicho esto, les envío mucho amor a todos, a los buenos y a los malos, y, no se preocupen por nada, muy pronto volveré a mi programa continuo como de costumbre. Los amo chicos”.

View this post on Instagram

Brandon Lee escribió en Instagram sobre el documental de Netflix: “Tomó un tiempo encontrar a las personas adecuadas para confiar esta historia. Teníamos que sentirnos cómodos entregando décadas de archivos y tesoros familiares a completos extraños, especialmente porque la prioridad de este proyecto era hacer un relato sin filtro y totalmente real de la vida de mi madre”.

En marzo de 2018, Tommy Lee tuiteó acusaciones contra su hijo. “Mi prometida y yo estábamos en la cama cuando mi hijo irrumpió en la habitación y me agredió. Le pedí que saliera de la casa y me dejó inconsciente. Él se escapó de la policía. Esa es la verdad”.

Según la revista People, el incidente comenzó porque Brandon Lee, que vivía con Tommy Lee, estaba molesto por los tuits que Lee escribió sobre Anderson. De acuerdo a People, Anderson discutió la condena por abuso conyugal de Lee en la televisión, lo que llevó a Tommy Lee a tuitear: “Creo que encontraría algo nuevo para discutir en lugar de repetir cosas viejas, pero supongo que no tiene nada más que hacer y necesita atención. Firmado , ‘El abusador’ (a quien le envía mensajes de texto todos los días y pregunta por mí)”.

The Blast obtuvo la llamada al 911, que fue hecha por Furlan. Ella dijo que Tommy había sido noqueado “como una luz”, informó The Blast, y agregó que Furlan afirmó que la discusión se encendió sobre la “mamá de Brandon Lee porque él publicó algunas fotos feas de ella”.

En una publicación ahora eliminada en su sitio web, Anderson salió en defensa de su hijo, informó la revista People. Según People, ella escribió sobre Tommy Lee: “Rezo para que Tommy reciba la ayuda que necesita. Sus acciones son desesperadas y humillantes: Es un desastre fuera de control”. La declaración se tituló, “El alcoholismo es el diablo”, según People.

Ella también escribió que Tommy Lee era “constantemente el centro de la tristeza, el drama y la confusión, celoso del talento y la belleza de su hijo desde el día en que nació. Él está enfermo. Él es la definición de narcisista/sociópata”, informó la revista People.

Según TMZ, ella también escribió: “Él [Brandon] lo golpeó en la nariz por todos nosotros a quienes ha lastimado. Ahora Tommy se siente humillado e intenta destruir a su propio hijo. Este es el diablo, esta es la enfermedad del alcoholismo”.

TMZ informó en 2018 que Anderson afirmó que Furlan “mantiene a Tommy borracho todo el día”, pero Furlan le dijo al medio de noticias de entretenimiento: “Eso es una locura. Tommy es un adulto y toma sus propias decisiones”.

A TMZ, Tommy Lee negó que el alcoholismo fuera la raíz de sus problemas con su hijo y dijo: “¿Bebo más que el Joe promedio? Sí. ¿He lastimado alguna vez a mis hijos o he actuado fuera de lugar con ellos debido a mi forma de beber? No. No importa cuánta gente quiera señalarme como este abusador alcohólico desviado, ese no soy yo. Soy un hombre feliz y amante de la diversión”.

También en 2018, Tommy Lee escribió una publicación del Día del Padre en la que criticaba los valores de su hijo. Él dijo:

¡Feliz Día del Padre amigos! No me voy a sentar aquí y publicar algunas mentiras para que el público las lea… Voy a ser honesto: ¡Ser padre no es fácil! Estoy tan cansado de la mierd* falsa que sigo viendo en Instagram… Seamos realistas: Es una montaña rusa, ¿de acuerdo? Mi padre me enseñó a respetar a todos y a cuidar de los que amaba.

Él me enseñó a apreciar mis posesiones y a estar agradecido por las cosas que me daban. He estado jodid* muchas veces, pero siempre me he recuperado. Cuando tuve un hijo, mi primer hijo, quise inculcarle esas mismas virtudes. A veces siento que fracasé como padre, porque mis hijos no conocen el valor de las cosas.

Si rompen algo, no les importa porque saben que obtendrán una nueva, si lastiman a alguien, no les importa porque mucha gente les dice que está bien. Nunca quise esto para mis hijos. Sé que no tengo toda la culpa, porque su madre tiene mucho que ver con eso, permitiendo el mal comportamiento y comprándoles cosas cuando no eran buenos, pero supongo que esperaba que al final del día terminaran siendo amables.

Los amo mucho, no me malinterpreten, pero hombre, a veces es realmente difícil ver crecer a tus hijos sin esa moral. Realmente nada puede prepararte para la paternidad… Amo a mis hijos, pero también pueden ser unos idiotas… y esa es la verdad (música de Cue Honest Guy)