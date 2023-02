El 31 de enero pudo haber sido el cumpleaños número 50 de la actriz Portia de Rossi, pero su esposa y ex jueza de “American Idol”, Ellen DeGeneres, fue la que se sorprendió.

“Portia me sorprendió en su fiesta de cumpleaños al renovar nuestros votos. Gracias [Kris Jenner] por oficiar la ceremonia y a [Brandi Carlile] por cantar, y a Portia por ser el mejor regalo para mí, incluso en tu cumpleaños”, escribió Degeneres en una publicación de Instagram del 2 de febrero, que incluía clips de la ceremonia. Posteriormente, se compartió un video más largo en el canal “The Ellen Show” en Youtube.

“Párate ahí y haz lo que te digan”, le dijo De Rossi a su atónita esposa mientras vestía su vestido original de Zac Posen de su boda de agosto de 2008.

Vea a DeGeneres y De Rossi renovar sus votos a continuación:

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi renovaron sus votos con la ayuda de Kris Jenner

Play

Video Video related to ellen degeneres y portia de rossi renovaron sus votos matrimoniales 2023-02-03T16:59:01-05:00

Carlile abrió la ceremonia sorpresa con una versión de “The First Time Ever I Saw Your Face” de Roberta Flack mientras De Rossi esperaba en el pasillo. Cuando De Rossi entró en la sala llena de gente, se acercó a Degeneres, quien se quedó boquiabierta cuando De Rossi le entregó las flores y la acompañó al frente de la sala, donde Jenner se reunió con las dos para comenzar la renovación de votos.

“¡Ay Dios mío!”, DeGeneres exclamó cuando Jenner sacó sus notas.

Jenner continuó el proceso compartiendo amables palabras sobre la pareja, con quienes ha pasado tiempo “como sus amigas, vecinas, compañeras de baile, compañeras de cócteles y sesiones de conversaciones nocturnas”.

De Rossi luego tomó la palabra y le dijo a DeGeneres: “Sorpresa. No tienes que decir nada en absoluto, pero cuando estaba pensando en qué haría que mi cumpleaños fuera realmente especial, además de estar con la familia y los amigos, te estaba recordando que eres lo más importante en el mundo para mí, al frente de amigos y familiares”.

De Rossi también recordó sus nupcias de 2008 y dijo: “El día de nuestra boda en 2008, cité a Walt Whitman y dije que ‘es algo grandioso ser amado, pero es profundo ser comprendido’. En ese entonces, después de conocernos durante cuatro años, pensé que nos entendíamos, pero ahora, 14 años después, realmente puedo decir que nos entendemos, nos aceptamos y qué suerte tengo de estar con alguien que me acepta por exactamente quién soy”.

Degeneres se quedó sin palabras ante la sorpresa de la ceremonia, pero pudo compartir algunas palabras con su esposa, diciendo: “Solo gracias… Dios… Simplemente te adoro, te amo y no estaría en esta tierra sin ti. Me salvas todos los días. Gracias por salvarme todos los días, y yo soy la afortunada”. Ella luego se volteó hacia la multitud y cerró con: “Y wow, todos”, lo que provocó que la multitud estallara en risas.

El Príncipe Harry y Meghan Markle estuvieron presentes

Dado el alto perfil de DeGeneres y De Rossi, muchos de sus amigos famosos asistieron a la renovación de votos, incluidos el Príncipe Harry y Meghan Markle. TMZ ha compartido capturas de pantalla de la multitud del video de renovación de votos donde se puede ver a la Pareja Real.

People también informó sobre la asistencia de la pareja, así como la de otros amigos famosos, incluidos Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Carol Burnett, Katy Perry y Orlando Bloom, por nombrar algunos.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.