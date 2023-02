Nick Carter responde acusaciones de abuso sexual a una fan

El miembro de Backstreet Boys y concursante de la temporada 21 de “Dancing With the Stars” Nick Carter fue acusado de violación por una mujer llamada Shannon Ruth en diciembre de 2022, según informó TMZ y Rolling Stone. Ruth dijo que Carter la violó en un autobús cuando ella tenía 17 años durante la gira de Backstreet Boys de 2001.

Carter ahora respondió con una contrademanda, de acuerdo con TMZ.

Esto es lo que necesitas saber:

El abogado de Nick Carter llama a las acusaciones de Ruth una “conspiración maliciosa y de larga duración”

El abogado de Carter, Michael Holtz, le dijo a TMZ que Carter es el “objetivo de una conspiración maliciosa y de larga duración” por parte de Ruth y un padre y una hija llamados Jerome y Melissa Schuman. Carter y su abogado sostienen que Schuman, quien acusó a Carter de agresión sexual en 2018, ha estado entrenando a Ruth para hacer acusaciones falsas en su contra para extorsionarlo.

“Como establece en detalle nuestra contrademanda, Nick ha sido el objetivo de una conspiración maliciosa y de larga duración. Él nunca ha hecho las cosas ultrajantes de las que ha sido acusado; de hecho, es víctima de una campaña de desinformación calculada y concertada diseñada para destruir su reputación”, dijo Holtz a TMZ. “Él espera exponer la verdad, reivindicarse en la corte y poner fin a las difamaciones y los intentos de extorsión para siempre”.

Según TMZ, la contrademanda dice que los Schuman y Ruth intentaron que el difunto hermano de Carter, Aaron Carter, respaldara sus afirmaciones antes de su muerte en noviembre de 2022. La contrademanda dice que los acusadores se aprovecharon de “la frágil condición de Aaron y el estrés de la familia para encubrir su campaña difamatoria con credibilidad, utilizando a Aaron de manera implacable y repetida para tratar de legitimar sus cuentos frívolos”.

Mark Boskovich, el abogado de Ruth, le dijo a TMZ en un comentario: “¿Por qué se le debe creer a Nick Carter con su largo historial de abuso de mujeres? Un jurado sopesará la evidencia y decidirá”.

La contrademanda busca daños por $2.35 millones que Carter dice que los Backstreet Boys han perdido debido a que tuvieron que cancelar apariciones y perder acuerdos de patrocinio como resultado de las acusaciones de Ruth.

ABC canceló el especial “A Very Backstreet Holiday” de los Backstreet Boys en diciembre después de que se hicieran públicas las acusaciones.

Las acusaciones de Schuman y Ruth contra Carter comparten similitudes

En su demanda inicial, Ruth dijo que Carter la obligó a practicarle sexo oral en el autobús de la gira de Backstreet Boys y luego la violó allí mismo. Ella está demandando a Carter por agresión sexual e imposición intencional y negligente de angustia emocional.

En su conferencia de prensa en diciembre de 2022, Ruth dijo que a pesar de que es autista y tiene parálisis cerebral, “nada la ha afectado más” que “lo que Nick Carter le hizo a ella”.

Ella agregó: “Él me violó, recuerdo que me llamó ‘perra violada’ y me agarró y me dejó moretones en el brazo”.

Boskovich agregó: “Durante nuestra investigación, hablamos con otras mujeres que Carter también agredió sexualmente e infectó con VPH”.

Carter emitió un comunicado a Heavy a través de su representante negando las acusaciones de Ruth:

Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente tuvo lugar hace más de 20 años no solo carece de mérito legal sino que también es completamente falsa. Desafortunadamente, durante varios años, la Sra. Ruth ha sido manipulada para que haga acusaciones falsas sobre Nick, y esas acusaciones han cambiado repetidamente y materialmente con el tiempo. Nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista: No hay nada en absoluto en este reclamo, que sin duda los tribunales se darán cuenta rápidamente.

Schuman acusó a Carter de algo similar en una publicación de blog ahora eliminada en 2018. Según People, Schuman dijo en la publicación de blog que Carter le exigió que le practicara sexo oral y luego la violó en una habitación de su casa.

En ese momento, Carter emitió una declaración a People que decía: “Estoy conmocionado y entristecido por las acusaciones de la Sra. Schuman. Melissa nunca me expresó mientras estuvimos juntos o en ningún momento desde que todo lo que hicimos no fue consensuado. Luego grabamos una canción y actuamos juntos, y siempre fui respetuoso y apoyé a Melissa, tanto personal como profesionalmente. Esta es la primera vez que escucho sobre estas acusaciones, casi dos décadas después. Es contrario a mi naturaleza y a todo lo que aprecio causar intencionalmente malestar o daño a alguien”.

En su propia declaración a People, Schuman dijo: “Tuve el poder de compartir mi historia gracias a las valientes mujeres que compartieron sus historias antes que yo. Mi esperanza es que mi experiencia resalte aún más la necesidad urgente de un diálogo abierto y educado sobre el consentimiento y la agresión sexual. A los que han compartido sus historias conmigo, los veo. Les creo. Estoy con ustedes”.

