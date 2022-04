Todo sobre el primer amor de Chiquis ¿Quién era?

Tristemente, el primer amor de Chiquis fue alguien famoso que murió cuando apenas tenía 19 años. Resulta difícil de creer que alguien como ella pueda haber pasado por tantas cosas difíciles sin haber llegado a las dos décadas de vida. Para el momento en el que le tocó enfrentar esa tragedia, ya tenía encima el abuso sexual a manos de su papá, peleas con su madre y el acoso escolar por ser hija de Jenni Rivera.

La artista reveló en su libro “Perdón” que la muerte de su primer amor la afectó “muchísimo” y que le “rompió el corazón” de la peor manera.

Para contar la historia del primer amor de Chiquis hay que regresar al pasado, cuando la hija mayor de la Diva de la Banda tenía siete años y vivía con sus abuelos y tíos en la casa familiar en la ciudad californiana de Long Beach, en las afueras de Los Ángeles.

En aquella época, Chiquis acompañaba a la familia a los mercados populares a vender todo tipo de productos relacionados con la música, en especial las producciones que hacía su abuelo Pedro Rivera con su empresa Cintas Acuario.

Una tarde al regresar, la artista estaba afuera de la casa cuando vio llegar a un señor acompañado de un niño un poco mayor que ella. “Estaba jugando con la pelota frente al garage y con una patada certera metí la pelota debajo de una camioneta verde. Estaba atascada ahí. Pero de repente apareció un hombre alto, delgado, vestido con jeans limpios, un cinturón y botas de cuero de avestruz.

“Ya va, sosténme esto”, le dijo el hombre pasándole el sombrero que llevaba y se metió debajo de la camioneta. “Me dijo ´aquí está tu pelota´. No sonrió, pero se veía bondad en sus ojos. Me pareció muy callado y serio, pero no me dio miedo”, recordó Chiquis en su libro.

Ese es su primer recuerdo del ídolo de música regional mexicana Chalino Sánchez. Era la época en la que sus corridos al estilo balada comenzaban a sonar.

“Con la llegada de Chalino a la casa de mis abuelos llegó también mi primer amor. Por supuesto, un amor platónico, pero amor es amor. Hasta el día de hoy me da un poco de vergüenza admitir que Adán Sánchez, el hijo del gran Chalino, fue el primer chico en el que me fijé. Y, es que era súper lindo”, escribió Chiquis.

El romance nunca dejó de ser platónico, pero la muerte de Chalino y Adán Sánchez afectó a toda la familia Rivera y entristeció muchísimo a Chiquis.

El joven murió en marzo de 2004 en un accidente automovilístico en México, en Sinaloa, donde había ido a dar conciertos y promocionar su música. Una semana antes había logrado un lleno histórico en el legendario teatro Kodak de Los Ángeles (allí hacen ahora los Óscars y tiene un nombre diferente). Adán Sánchez fue el artista más joven en conseguir esta meta y el primer exponente del musical mexicano en presentarse allí.

La tristeza de Chiquis por la muerte de su amigo, fue compartida por miles de fans del joven, quienes un año antes habían llorado el asesinato de su padre Chalino Sánchez.





Ahora Chiquis parece haber encontrado la felicidad con el fotógrafo y dueño de restaurante Emilio Sánchez. Ojalá que sea permanente.