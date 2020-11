¿Cuáles tiendas de licores están abiertas en Acción de Gracias 2020?

Si usted desea visitar una tienda de licores el Día de Acción de Gracias de 2020, si puede ir o no, dependerá de las leyes de su estado. Algunas licorerías no pueden operar en la festividad de hoy, 26 de noviembre de 2020. Otros estados permitirán que las licorerías estén abiertas en el día hoy. Incluso otros pueden verse afectados por las regulaciones pandémicas. Siga leyendo para obtener más detalles.

Algunas tiendas de licores abren para Acción de Gracias, pero otras no

En general, aunque las ventas de licores están controladas por el estado, existe la posibilidad de que esas tiendas se cierren hoy a menos que se indique lo contrario a continuación. Si las tiendas en un estado son de propiedad privada y no están controladas por este ente, entonces es más probable que las tiendas estén abiertas y depende del propietario si operan hoy o no (a menos que las leyes locales interfieran). La mejor opción es llamar a su tienda de licores local y preguntar si están abiertos o no. Muchos de estos detalles a continuación son proporcionados por Legal Beer, VinePair o provienen de la página detallada de Wikipedia sobre las leyes sobre el alcohol aquí.

Tenga en cuenta que debe llamar a su tienda local, ya que la pandemia puede cambiar la forma en que funcionan las cosas hoy. Los listados a continuación no incluyen leyes pandémicas con respecto al cierre de bares o establecimientos de bebidas alcohólicas, a menos que así se indique específicamente.

• Alabama: algunos condados no permiten la venta de alcohol y las tiendas no podrán vender hasta el mediodía del domingo. Las tiendas de licores de propiedad privada tienden a abrir los días festivos, mientras que las tiendas de propiedad estatal están cerradas. Pero según su sitio web, las tiendas ABC están cerradas hoy.

• Alaska: sin restricciones por vacaciones específicas.

• Arizona: las bebidas alcohólicas no está controlado por el estado, por lo que no existen restricciones específicas.

• Arkansas: tenga en cuenta que aproximadamente 39 de los 75 condados de Arkansas prohíben por completo la venta de alcohol. Pero aunque la venta de alcohol está prohibida en Navidad, no ocurre lo mismo en Año Nuevo o Nochevieja, Día de Acción de Gracias, Día del Trabajo u otros feriados importantes. Sin embargo, los bares y clubes privados con permisos “en las instalaciones” deben cerrar a las 11:00 p.m. hasta el 3 de enero de 2021, como se indica en la publicación a continuación. Esta directiva no incluye Shamrock Liquor Warehouse y establecimientos similares.

• California: sin restricciones por vacaciones en todo el estado.

• Colorado: sin restricciones por vacaciones en todo el estado (a diferencia de Navidad).

• Connecticut: las ventas no están controladas por el estado. Pero algunas licorerías (las tiendas de paquetes) están cerradas (aunque los bares y tabernas pueden estar abiertos). La ley de Connecticut dice: “La venta o dispensación de licor alcohólico en lugares que operan con permisos de tiendas de paquetes, permisos de farmacias, permisos de fabricantes de cerveza, los permisos de fabricante para cervecerías y cervecerías, los permisos de fabricante para una cervecería agrícola, los permisos de fabricante para destilerías agrícolas o los permisos de cerveza para tiendas de comestibles serán ilegales el Día de Acción de Gracias, Año Nuevo o Navidad”.

• D.C.: las ventas no están controladas por el estado.

• Delaware: las ventas no están controladas por el estado. Pero aún no se puede vender licor los domingos, Acción de Gracias, Pascua o Navidad.

• Florida: las ventas no están controladas por el estado. Muchas tiendas están abiertas.

• Georgia: las ventas no están controladas por el estado, por lo que las tiendas pueden estar abiertas.

• Hawái: las ventas no están controladas por el estado, por lo que las tiendas pueden estar abiertas.

• Idaho: las ventas de bebidas alcohólicas están controladas por el estado. Las ventas están prohibidas el Día de los Caídos, los domingos, el Día de Acción de Gracias y la Navidad. Pero los condados pueden permitir la venta de bebidas.

• Illinois: sin restricciones en todo el estado. Las decisiones las toman los condados o los municipios.

• Indiana: las ventas no están controladas por el estado, por lo que sí, las tiendas pueden abrir si lo desean.

• Iowa: las ventas están controladas por el estado, pero Iowa ha permitido en ocasiones pasadas las ventas navideñas, por lo que querrá llamar a su licorería local sobre el horario de Acción de Gracias. Por ejemplo, Bancroft Liquor Store está cerrada hoy.

• Kansas: no está controlado por el estado, pero las ventas están prohibidas en el Día de los Caídos, el Día del Trabajo, el Día de la Independencia, el Día de Acción de Gracias, la Navidad y la Pascua.

• Kentucky: las ventas no están controladas por el estado. Pero algunas leyes sobre ventas navideñas pueden variar de una ciudad a otra. Corn Silk Liquors, por ejemplo, está abierto el Día de Acción de Gracias.

• Luisiana: las ventas no están controladas por el estado, pero algunas parroquias limitan las ventas de Acción de Gracias.

• Maine: las ventas no están controladas por el estado, por lo que las tiendas pueden estar abiertas si lo desean.

• Maryland: las ventas no están controladas por el estado. Pero algunos municipios locales pueden tener reglas sobre las ventas.

• Massachusetts: las ventas no están controladas por el estado, pero las licorerías deben permanecer cerradas el Día de Acción de Gracias y Navidad. En el condado de Montgomery, puede ver todos los horarios de las tiendas de ABS de hoy aquí.

• Michigan: algunas ventas están controladas por el estado, pero las horas festivas solo se aplican el día de Año Nuevo, Nochebuena y Navidad. Así que llame a su tienda local para obtener más detalles.

• Minnesota: las ventas no están controladas por el estado. Pero las ventas no están permitidas en Nochebuena, Navidad y Acción de Gracias.

• Mississippi: las ventas no están controladas por el estado. Pero las ventas no están permitidas en Navidad y el condado de Cleveland no permite ventas en Acción de Gracias, así que llame primero. Hay un horario establecido para la víspera y el día de Año Nuevo.

• Missouri: las ventas no están controladas por el estado, por lo que las tiendas locales pueden estar abiertas si lo desean. Solo existen algunas reglas para los domingos.

• Montana: algunas ventas están controladas por el estado. Montana requiere que las licorerías con franquicia de agencias estatales estén cerradas el Día del Trabajo, Año Nuevo, MLK, Día del Presidente, Día de los Caídos, 4 de julio, Día de la Raza, Día de los Veteranos, Acción de Gracias y Navidad.

• Nebraska: las ventas no están controladas por el estado, por lo que las tiendas locales pueden estar abiertas si lo desean.

• Nevada: las ventas no están controladas por el estado, por lo que las tiendas locales pueden estar abiertas si lo desean.

• New Hampshire: el licor se vende en tiendas administradas por el gobierno. Las tiendas estatales no están abiertas en Acción de Gracias, Semana Santa o Navidad. The New Hampshire Liquor & Wine Outlet dice estar cerradas el Día de Acción de Gracias.

• Nueva Jersey: no hay restricciones en todo el estado, pero hay comunidades que si las tienen, así que llame primero.

• Nuevo México: las ventas no están controladas por el estado, por lo que las tiendas locales pueden estar abiertas si lo desean.

• Nueva York: sin restricciones en todo el estado. Algunas áreas locales pueden tener restricciones, así que llame con anticipación.

• Carolina del Norte: el estatuto estatal ordena que las tiendas estén cerradas los domingos y la mayoría de los días festivos, lo que incluye Navidad, Año Nuevo y Acción de Gracias. Las ventas están controladas por el estado.

• Dakota del Norte: sin restricciones a nivel estatal. Pero las ventas están limitadas en Acción de Gracias, Navidad y Nochebuena.

• Ohio: no hay restricciones en todo el estado, pero las licoreras no abren el Día de Acción de Gracias.

• Oklahoma: no hay restricciones en todo el estado, pero la venta de alcohol está prohibida en Acción de Gracias, Día de los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajo y Navidad.

• Oregón: las tiendas tienen la opción de abrir todos los días festivos estatales, incluido el Día de Acción de Gracias.

• Pensilvania: cualquier tienda de la Junta de Control de Licores de Pensilvania está cerrada hoy. Los bares y restaurantes no podían vender alcohol en la víspera de Acción de Gracias.

• Rhode Island: sin restricciones en todo el estado. Pero las licoreras no están abiertas debido a las leyes azules que no permiten que las tiendas minoristas estén abiertas el Día de Acción de Gracias.

• Carolina del Sur: no hay restricciones en todo el estado, por lo que las tiendas locales pueden estar abiertas si lo desean.

• Dakota del Sur: no hay restricciones en todo el estado, por lo que las tiendas locales pueden estar abiertas si lo desean.

• Tennessee: las ventas no están controladas por el estado. Pero la venta de licores todavía no está permitida en Acción de Gracias o Navidad. Las empresas no pueden “vender ni regalar bebidas alcohólicas” el día de Año Nuevo, el 4 de julio, el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias o Navidad.

• Texas: las ventas no están controladas por el estado. Pero las licoreras no pueden abrir en Navidad, Año Nuevo o Acción de Gracias.

• Utah: el alcohol superior al 4% se vende solo en tiendas controladas por el estado. Todas las tiendas están cerradas el Día de Acción de Gracias.

• Vermont: Las ventas de bebidas están controladas por el estado, según Legal Beer. Pero las licoreras pueden estar abiertas. Primero llame aproximadamente a las horas.

• Virginia: las ventas están controladas por el estado. Pero por primera vez hace dos años, las licoreras abrieron el día de Año Nuevo en 2019. Las tiendas estatales están cerradas el Día de Acción de Gracias y todas las tiendas ABC cerraron temprano el día anterior. Las tiendas estatales también cierran el día de Navidad y la víspera de Navidad a partir de las 5:00 p.m. Este año, el 1 de enero, las tiendas abrirán al mediodía y cerrarán temprano.

• Washington: las ventas están controladas por el estado. Pero VinePair dice que las tiendas pueden estar abiertas. Llame primero.

• Virginia Occidental: las ventas están controladas por el estado. Pero VinePair dice que las tiendas pueden estar abiertas. Llame primero. Un documento de 2019 no mencionó ninguna restricción sobre el Día de Acción de Gracias.

• Wisconsin: las ventas no están controladas por el estado, llame primero.

• Wyoming: las ventas están controladas por el estado, pero algunas tiendas están abiertas. Llame primero.

