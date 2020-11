¿Fedex, Amazon y el correo entregarán paquetes el Día de Acción de Gracias 2020?

El Día de Acción de Gracias se celebra este jueves 26 de noviembre este año. Si bien el jueves es un día en el que normalmente se entrega el correo, el Día de Acción de Gracias es ampliamente reconocido como un feriado federal y un día libre para los trabajadores postales. Por esa razón, el correo no se entregará hoy.

Si desea obtener más detalles sobre si un paquete que está esperando será entregado el día de hoy, siga leyendo:

El correo no se entregará hoy: el día de Acción de Gracias es un día feriado para el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS)

No debería esperar a que el correo sea entregado en el Día de Acción de Gracias.

El Día de Acción de Gracias se considera un día feriado para el Servicio Postal de EE.UU., Lo que significa que no debe de esperar a que llegue ningún correo por parte del USPS el jueves 26 de noviembre. Las únicas personas que recibirán paquetes son las que utilizan el servicio Priority Mail Express.

FedEx Express, FedEx Ground, FedEx Home Delivery, FedEx SmartPost, FedEx Freight y FedEx Office tampoco estarán laborando hoy. Aquellos que esperan paquetes de FedEx deben esperar que el artículo se entregue el siguiente día hábil, de acuerdo con el programa de vacaciones de la compañía.

Cabe señalar que se entregarán los paquetes FedEx Custom Critical y UPS Express Critical.

La mayoría de las entregas de Amazon operan en el horario de vacaciones del USPS, y como el Día de Acción de Gracias es un día festivo para la oficina de correos, la mayoría de los paquetes de Amazon no se entregarán. Sin embargo, el USPS establece que para los paquetes de Amazon, habrá entregas de Acción de Gracias de Amazon a las DDU, o Unidades de Entrega de Destino Identificado, entre las 4:00 a.m. y las 8:00 a.m. Estos ocurrirán solo en los sitios de entrega.

El USPS agrega que “No habrá servicio nocturno de miércoles a jueves por la mañana. Los lanzamientos regulares de Night Owl se reanudaran del jueves al viernes por la mañana”

¿Estará abierta la oficina de correos?

El Día de Acción de Gracias marca el noveno de diez feriados federales en 2020. Debido al hecho de que es un feriado postal, las oficinas del Servicio Postal de los Estados Unidos estarán cerradas. Sin embargo, algunos quioscos de autoservicio estarán disponibles para dejar su paquete. Para encontrar un quiosco de autoservicio cercano a usted, haga clic aquí.

También puede rastrear sus paquetes a través del sitio web del Servicio Postal de los Estados Unidos aquí.

Cabe señalar que en los últimos meses, Amazon comenzó a reemplazar su servicio del USPS con su propia Red de entregas. Cuando Heavy se acercó a un representante de Amazon para preguntar sobre las opciones de entrega, no respondió.

Horarios de vacaciones

De acuerdo con el programa de vacaciones del USPS, el servicio postal está cerrado el día de Año Nuevo, el cumpleaños de Martin Luther King Jr., el cumpleaños de Washington, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de la Raza, el Día de los Veteranos, el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad.

FedEx Ground, mientras tanto, está cerrado el sábado antes de Pascua, el domingo de Pascua, el sábado antes del Día de los Caídos, el domingo antes del Día de los Caídos, el Día de los Caídos, el Día de la Independencia, el domingo después del Día de la Independencia, el sábado y el domingo antes del Día del Trabajo, el día del Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias, el sábado después del Día de Acción de Gracias, el sábado antes de la víspera de Navidad, el día de Navidad, el día después de Navidad, el domingo después de Navidad y el día de Año Nuevo. Obtenga más información sobre el cronograma de operaciones del servicio de FedEx aquí.

Y cuando se trata de la suspensión de la garantía de devolución de dinero de FedEx para la temporada navideña de 2020, la compañía escribe que FedEx Ground y FedEx Home Delivery suspenderán las garantías de devolución de dinero para los paquetes retirados entre las fechas del 30 de noviembre y el 24 de diciembre.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: ¿Cómo ver el desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s 2020 en línea?