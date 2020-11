¿Cómo ver el desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s 2020 en línea?

No, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s no fue cancelado debido a la pandemia global del COVID-19, pero sí verá un poco diferente este año. La celebración la cual ha sido reinventada se transmitirá en vivo este jueves 26 de noviembre desde las 9:00 a.m. a mediodía en todas las zonas horarias por NBC.

Si usted no cuenta con servicio de cable, así es como puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2020 en línea de manera gratuita:

Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que puede usar de forma gratuita con una prueba de siete días aquí mismo:

Prueba gratis FuboTV TV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2020 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede ver el desfile en vivo, FuboTV viene con 250 horas de almacenamiento DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas nuevos a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su finalización, incluso si no los pre-graba.

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que puede probar gratis con una prueba de siete días:

Prueba gratis Hulu con TV en vivo

Una vez que se haya registrado en Hulu con Live TV, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2020 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox. 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede verlo en su computador a través del sitio web de Hulu.

Si no puede verlo en vivo, Hulu con TV en vivo viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de su emisión) y 50 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a “DVR en la nube mejorado”, que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Puede ver una transmisión en vivo de NBC (en vivo en mercados selectos) y en más de 40 canales de televisión a través del paquete “Sling Blue” de Sling TV. Viene con una prueba gratuita de 3 días, pero si lo omite, puede obtenerlo por $20 dólares durante el primer mes (normalmente cuesta $30 dólares) y obtener Showtime, Starz y Epix incluidos de forma gratuita:

Consigue Sling TV

Una vez que se haya registrado en Sling TV, puede ver el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2020 en vivo en la aplicación Sling TV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Samsung Smart TV , LG Smart TV, Android TV, airTV Mini, Oculus, Portal, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Sling TV.

Si no puede ver en vivo, Sling TV viene incluido con 10 horas de DVR en la nube.

Vista previa del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2020

Macy’s Prepares For A Thanksgiving Parade Unlike Any Other | TODAYDespite the worsening pandemic, Macy’s will carry on with its traditional Thanksgiving Day parade this year, but in a television-only format with no parade route and no in-person attendees. NBC’s Joe Fryer reports for TODAY. » Subscribe to TODAY: http://on.today.com/SubscribeToTODAY » Watch the latest from TODAY: http://bit.ly/LatestTODAY About: TODAY brings you the latest headlines and… 2020-11-20T18:00:01Z

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2020 será un poco diferente durante su 94o año, y la tradición se reinventará en forma de una celebración que traerá de manera segura la magia del desfile a Herald Square con carrozas gigantes y artistas de Broadway mientras las familias lo ven desde la comodidad de sus hogares.

La salud y la seguridad siguen siendo la prioridad número uno de Macy. En asociación con el gobierno local y estatal, el Desfile se modificó para evitar reunir multitudes. Además, Macy’s implementó sólidas medidas de salud en todas las áreas de producción. En constante comunicación con agencias gubernamentales asociadas, se desarrollaron varios planes de contingencia. Esto permite que la producción ajuste los planes en función del entorno en evolución y las restricciones posteriores, lo que ayuda a garantizar la salud y la seguridad de todos los involucrados.

Como parte del plan integral de salud y bienestar de Macy’s, a continuación se muestran los procedimientos de seguridad actuales y las mejoras que se están implementando. Incluyen, pero no se limitan a, los siguientes:

La ruta tradicional del desfile de 2.5 millas no se llevará a cabo este año, la única forma de ver la celebración es por televisión. Todos los participantes, el personal y los artistas serán evaluados para detectar el virus del COVID-19 y se someterán a controles de bienestar antes de su participación en el desfile. Todos los participantes estarán apropiadamente distanciados durante la puesta en escena y las actuaciones, y se les exigirá que se cubran la cara con mascarillas; se implementarán protocolos de protección personal adicionales basados ​​en el rol del participante.

El número total de participantes ahora se ha reducido aproximadamente un 88& por ciento y se ha dividido en tres días. Ningún participante en el Desfile será menor de 18 años. La mayoría de los participantes del desfile provienen del área tri-estatal de Nueva York. Las presentaciones regionales de la Banda de Marcha de la Escuela Secundaria y la Universidad previamente seleccionadas se pospusieron para el Desfile de Macy’s 2021, con conjuntos musicales y de marcha culturales y profesionales locales que se hicieron cargo de las funciones de interpretación en la alineación. Una pequeña selección de elementos se exhibirán en televisión.

Una selección de los globos de personajes gigantes característicos de Macy’s volará sin los manipuladores tradicionales 80-100 y, en su lugar, se empleará un marco de vehículo de ancla innovador y especialmente equipado de cinco vehículos especiales probados y aprobados por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Policía de Nueva York. El evento público tradicional Inflación de globos gigantes de Macy’s en la ciudad de Nueva York, la noche antes del Día de Acción de Gracias, no se llevará a cabo.

El 94 ° desfile anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s se transmitirá en vivo el jueves 26 de noviembre de 9:00 a.m. a mediodía en todas las zonas horarias, seguido de una presentación adicional a partir de las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. en NBC.

Términos: Heavy Inc. tiene relaciones de afiliación con varios proveedores de contenido de transmisión y puede recibir una comisión si se suscribe a un servicio a través de un enlace en esta página.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Platos tradicionales para la cena de Thanksgiving