Muere a los 46 años exconcursante de ‘The Voice’: ¿Cómo falleció Thomas Wells?

Thomas Wells, ex concursante de los reality shows “The Voice”, “America’s Got Talent” y “The Winner Is”, murió en el hospital el sábado 13 de noviembre de 2021, según lo reportó el sitio TMZ.

El citado medio habló con la esposa de Wells, Jessica, quien explicó que el cantante actualmente estaba trabajando en una planta de fabricación de neumáticos en Oklahoma, y allí ocurrió un accidente.

La mujer explicó que mientras estaba trabajando, parte del cuerpo del exconcursante quedó atrapado en un “tipo de máquina de cinta transportadora automática que no se detuvo”.





Play



Group Performs I Won't Let Go Rascal Flatts X Factor USA 2011 Boot Camp YouTube My Group Song on The X-Factor 2011. This video is from the XFactor website. 2012-10-22T07:49:31Z

Según el obituario de Wells y TMZ, el cantante también compitió en “The Voice” y “X-Factor”, aunque no parece haber ningún video de su tiempo en el programa.

Elhombre murió después de ser trasladado en avión a un hospital en Tyler, Texas, según agregó TMZ.

Jessica Wells dice que su esposo era “único”

Jessica Wells habló con E! News y le dijo al medio que el mundo perdió a una “persona increíble y única” que era su mejor amigo en el mundo.





Play



Thomas Wells singing Broken Road- Winner Is 2013 Thomas at Universal Studios on The Winner Is 2013. 2013-10-28T00:52:51Z

“Fue un accidente relacionado con el trabajo”, dijo al medio. “Hizo que no tuviera oxígeno en su cerebro, lo que hizo que su cuerpo fallara”.

En una publicación separada de Facebook, donde Jessica Wells estaba junto a la tumba de su esposo, dijo que sentía que toda la situación no era real.

“Se fue deteriorando muy rápido”, dijo en ese momento. “La falta de oxígeno en su cerebro estaba causando que su cuerpo se apagara y sus órganos y todo no funcionaba bien”.

Ella agregó: “Y había algo mal en su estómago y tenía este tipo de olor. Es dificil de explicar. No era abrumador, pero se notaba que algo estaba pasando. Su presión arterial estaba cayendo muy rápido”.

La esposa de Thomas dijo que estuvo orando por un milagro, pero no obtuvo lo que esperaba de la oración.

“Entonces, mientras todos estábamos a su alrededor orando, yo estaba orando a Dios: ‘Por favor, salva a mi esposo. Sé que puedes hacer milagros, déjalo estar bien’”, dijo la mujer en el video. “Y mientras tocábamos su canción, sentí una especie de acidez estomacal, como náuseas en el estómago y hasta el pecho y en el corazón escuché:‘ Mi hijo, está en casa. Sé que tu corazón está apesadumbrado, pero apóyate en mí, porque él está en casa’”.

La viuda agregó que una vez que eso le sucedió, sabía que todos se sentirían aliviados.

Ella subtituló el video, “¡¡Siempre te amaré, bebé!! ¡¡Eres el mejor hombre del mundo !!Hasta que nos volvamos a encontrar en el cielo … ¡¡canta con los ángeles!!”

Jessica y Thomas Wells se conocieron en 2003

Según su obituario, Jessica y Thomas Wells se conocieron por primera vez en 2003 y la pareja se casó en 2004. La pareja tenía tres perros juntos.

El obituario también dice que el cantante fue autodidacta para tocar instrumentos y cantar, y realmente se interesó por el canto en la escuela y la iglesia, cuando era joven. La estrella compitió en “X-Factor”, “America’s Got Talent”, “The Voice” y “The Winner Is”, y le encantaba cantar “tanto himnos como música contemporánea”, según su obituario.

Su funeral se llevó a cabo el sábado 20 de noviembre de 2021.

“The Voice” se transmite los lunes y martes a las 8 p.m. Hora del Este (en vivo) y Hora del Pacífico (registrada) en NBC.

Mira aquí el artículo original en Heavy.