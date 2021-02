Los mejores memes del show de medio tiempo de The Weeknd

Todos los ojos del mundo del fútbol americano estuvieron puestos en la realización de la edición 55 del Super Bowl 2021, el cual vio como los Tampa Bay Buccaners de Tom Brady se quedaron con el anhelado trofeo Vince Lombardi con un 9-31 ante los Kansas City Chiefs, en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, con más de 22.000 personas presentes en el recinto deportivo.

Durante la realización de este evento, el cual generó mucha expectativa debido a la pandemia del coronavirus, uno de los momentos más esperados para los televidentes, era el show de medio tiempo, el cual estaba a cargo del cantante canadiense Abel Makkonen Tesfaye mejor conocido como The Weeknd.

Sin embargo el artista ha estado en boca de todos, debido a su presentación, la cual para muchos resultó ser demasiado simple y no llenó las expectativas de los espectadores ni logró el impacto que tuvo la presentación del año pasado, la cual estuvo a cargo de Jennifer López y Shakira. Por ello, los usuarios por medio de las redes sociales, y utilizando los conocidos ‘Memes’ expresaron sus sentimientos sobre la presentación.

Aquí te dejamos los más divertidos:

😂 Mi papá y mis tías diciendo que Chayanne debería cantar en el #mediotiempo del #SuperBowl pic.twitter.com/5Ndz1sb0j6 — Miraculous Ladybug Yucatán (A. Rojas) (@aar_ladybugfans) February 8, 2021

Junta de firmas para que Itatí Cantoral se encargue del #mediotiempo del próximo #SuperBowl 🥴✌🏻 pic.twitter.com/mfxYahgLk4 — Formato APA (@GuatDeFollow) February 8, 2021

Cuando me despierto en mi clase y me doy cuenta que tenía la cámara prendida #TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/EFSbMuzwbM — Becerra 🐂 (@AbrahamABHdz) February 8, 2021

Cdc: dancers must wear face masks the weeknd: say no more #PepsiHalftime pic.twitter.com/WWaxMqThVC — Amymarie (@amymarieg) February 8, 2021

Aunque el cantante tiene grandes éxitos musicales, al parecer a la audiencia le falto algo de impacto y de emoción durante el espectáculo. Además, se especuló mucho que la cantante Rosalía y la agrupación Daft Punk, iban a ser invitados especiales, lo que al final no pasó. Esto generó más Memes.

Rosalia esperando su turno para salir en el #HalfTimeShow del #SuperBowl 🥺 👁👄👁 pic.twitter.com/wuIwHSAGAZ — Ian Plata (@ianplata) February 8, 2021

Todo el mundo viendo el show de The Weeknd…#HalfTimeShow pic.twitter.com/9MnJRNQm5K — Darling 💜 (@Darlingsauria) February 8, 2021

Así quedé esperando a Daft Punk y Ariana Grande en el Super Bowl con The Weekend pic.twitter.com/b6j7U1cygy — Diego (@Horrormuggle) February 8, 2021

Así nos quedamos todos viendo a #TheWeekend en el medio tiempo del #SuperBowl pic.twitter.com/TRqxvFg4v8 — G e o (@geocervantes5) February 8, 2021

El fin de semana The weekend pic.twitter.com/ot8iZOPHon — Federico Romagnoli (@federomagnoli_) February 8, 2021

Yo, después de darme cuanta que esa supuesta aparición de Daft Punk en en show de medio tiempo de @theweeknd en el #SuperBowl fue todo humo. pic.twitter.com/M7j1CkJ9Sg — Pablo lazo (@JPabloLazo_) February 8, 2021

Así quedamos todos esperando a que saliera Daft Punk en el #mediotiempo pic.twitter.com/OTfxatxdTL — Sergio Ramírez (@LevedadDelSerch) February 8, 2021

Además, parece ser que el show del año pasado, en el cual actuaron Shakira y Jennifer López, en compañía de J Balvin y Bad Bunny, dejaron el listón bastante algo, y con grandes expectativas para este 2021, que los internautas tampoco perdonaron y decidieron comparar ambos shows.

Después de ver la power couple entre Shakira y JLo, The Weekend estuvo opaco… #HalfTimeShow #SuperBowl — Karen (@eskiemom26) February 8, 2021

Shakira y J. Lo después de la presentación de the weekend #SuperBowl pic.twitter.com/KVAdATbFvC — Chewi (@MafCastillo) February 8, 2021

Shakira viendo como no la pueden superar en #HalfTimeShow pic.twitter.com/sT9NaerWNM — Adrián (@adrijc15) February 8, 2021

Nambreee wey, es que después del #HalfTimeShow del año pasado, ya nada me llama la atención #SuperBowl — fabi ✨ (@faabifaabs) February 8, 2021

Lo mejor del medio tiempo de The Weekend es que me dieron ganas de ver el de Shakira y Jlo. — LDR (@LucasDLaRosa) February 8, 2021

A continuación, puede ver la presentación completa de The Weeknd en el Super Bowl

The Weeknd's FULL Pepsi Super Bowl LV Halftime Show

