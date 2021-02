Tom Brady gana su séptimo Super Bowl

Tom Brady no pudo contener su emoción antes de agarrar el micrófono para dar sus palabras de presentación del Trofeo Lombardi luego de la victoria en el Super Bowl LV 31-9 de los Tampa Bay Buccaneers la tarde del domingo 7 de febrero, logrando su séptimo campeonato.

“¿¡Qué hay sobre eso!?”

“Estoy tan orgulloso de todos estos muchachos”, dijo Tom Brady después de sostener el micrófono. “Nos reunimos en el momento adecuado. Creo que sabíamos que esto iba a pasar. ¿No es así?”

Tom Brady notó cómo los Bucs tuvieron una serie de problemas en el mes noviembre, pero cambiaron las cosas para ganar ocho partidos seguidos y desbancar a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl. Los Bucs no han perdido desde la derrota por 27-24 ante los Chiefs en noviembre, juego que los Bucs casi logran ganar.

En el Super Bowl, Tom Brady lanzó dos touchdowns al ala cerrada Rob Gronkowski en la primera mitad para obtener una ventaja de 21-6. Se convirtieron en el mejor tándem de mariscal de campo-receptor de todos los tiempos en los playoffs, superando a los grandes de los 49ers de San Francisco Joe Montana y Jerry Rice. Brady también lanzó un touchdown a Antonio Brown, quien se unió al equipo en octubre como agente libre.

Leonard Fournette hizo el 28-9 para losnBucs en el tercer cuarto en una carrera de touchdown. Renunciando por Jacksonville antes de la temporada, Fournette se hizo conocido como “Playoff Lenny”, el corredor clave en la carrera de los Bucs en el Super Bowl.

La defensiva de Tampa bloqueó la ofensiva de alto octanaje del campeón defensor del título, Kansas City Chiefs en una victoria por 31-9.

El novato Antoine Winfield Jr. recibió una intercepción que rompió la barrera en la segunda mitad, y Devin White cerró la puerta al final del último cuarto con una intercepción para los Bucs en la zona de anotación. La defensa de los Bucs mantuvo a los Chiefs en su total de puntos más bajo desde 2017 antes de que el mariscal de campo superestrella Patrick Mahomes se convirtiera en el titular.

Brady le dio un grito a la defensa en la conferencia de prensa posterior al juego según Scott Smith de Buccaneers.com. El futuro miembro del Salón de la Fama dijo, “estuvieron a la altura de las circunstancias y lo necesitábamos”.

Tom Brady on the Bucs' defense: "They stepped up to the challenge. They rose to the occasion and we needed it."

— Scott Smith (@ScottSBucs) February 8, 2021