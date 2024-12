Muere el primer esposo de Thalí García

Durante el domingo 8 de diciembre de 2024, la actriz de la popular serie‘El señor de los cielos’, Thalí García, informó a sus seguidores en Instagram, del fallecimiento de primer esposo, Gabriel Romero, quien fue también el padre de su primera hija, Natalia.

Por medio de un comunicado y varias imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, dio a conocer la triste noticia, con sus más de 1,6 millones de seguidores, en donde se expresó de manera muy amorosa, para quien en su momento fue su pareja sentimental.

La ex participante de La Casa de los Famosos de Telemundo, se despidió de Gabriel Romero de 39 años de edad, con unas palabras muy amorosas. “Decirte que Te Amo, es poco. Eres, fuiste y siempre serás la mitad de mi corazón. @elgaboromero ♥️♥️♥️ vuela alto mi chapito! Tus hijos, tu compadre y yo te honraremos el resto de nuestras vidas…”, escribió, junto a una fotografía de los dos.

De acuerdo con Infobae, aunque el matrimonio entre Thalí García y Gabriel Romero terminó ya hace varios años, ambos mantenían una relación muy respetuosa y bastante cercana por el bienestar de su hija en común. Por el momento, no se conocen las causas del fallecimiento de Gabriel Romero.

Asimismo, People aseguró que cuando Thalí García se casó con Gabriel Romero, ella tenía 23 años de edad, se criaron juntos en Sonora, siendo mejores amigos desde muy niños. “Nos casamos en el 2014, nos divorciamos a principios del 2016 y yo me embaracé como al año de estar casados”, fue la historia que contó Thalí en La Casa de los Famosos.

Pero la despedida de la actriz no terminó allí. Ella también publicó un largo mensaje vía Historias de Instagram, en donde escribió:

“Me dijeron: que quizá’ nunca más podría encontrarte’. Juraron que podían arrancarte de nuestro lado, pero no contaban con que el amor, es la fuerza más poderosa de todo el planeta. Les hicieron faIta bosques, montañas, dragones, pastizales, que fueran mucho más grandes, para que yo no pudiera encontrarte. Creyeron que te apagaban pero solo acrecentaron la pasión con la que te buscaría

Cabe señalar que Thalí reveló que Gabriel falleció desde el 21 de noviembre de 2024 aunque apenas lo dieron a conocer este 8 de diciembre.

En su mensaje ella continuó:

“Los que no tienen alma, son incapaces de ver que sembraste tanto amor en nuestra familia, que francamente no existe poder humano, que hubiera podido impedir, que yo te trajera de regreso a tu casa. Subestimaron lo infinitamente amado que eres. No solo por Dios, si no por todos los que te rodeamos. Agradezco al universo que me diera la fuerza y el coraje para honrar tu vida que no se ha acabado, solo se transtoró en algo mucho más grande; ahora eres mí ángel en el cielo y el abrazo que siempre extrañaré en la tierra. Así como prometí que te encontraría y lo cumplí. Te aseguro que haré todo lo que esté en mis manos para que nuestra princesa crezca sana y feliz recordando todos los días lo mejor de ti y nuestro guapito ni se diga, el siempre orgulloso de ‘su papa Gabriel’

Gabriel Romero: Eres, fuiste y siempre serás mi mejor debilidad. No nos veremos pronto, pero te volveré a elegir mil veces, en todas las siguientes vidas. Tu familia y tus amigos te amamos con locura. ¡vuela alto como siempre te gustó! Descansa en paz mi chapito”.