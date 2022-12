TeletonUSA 2022: ¿Quiénes son los conductores?

Este sábado 17 de diciembre de 2022 se llevará a cabo la Teleton USA 2022, durante un total de 17 horas seguidas de transmisión, en el cual se darán a conocer varias historias de niños y niñas con diferentes tipos de discapacidad neurológica y neuromusculoesquelética, con el fin de dar reconocimiento a esta labor social, la cual tienen como propósito recaudar fondos para el apoyo del Centro de Rehabilitación Infantil TeletonUSA (CRIT), ubicado en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

La Teleton USA 2022 será transmitida por medio de Univisión este año bajo el lema “10 años Juntos” y comenzará a transmitirse a partir de las 10:00 a.m. hora del Este, 9:00 a.m hora centro y 7:00 a.m. hora del pacífico por el canal de Univisión, Galavisión y ViX.

El objetivo de este año es la ambiciosa suma de 6’323,161 + 1 dólares.

De costa a costa celebraremos #10AñosJuntos de @teletonusa junto a grandes artistas.

¿Quiénes serán los conductores del TeletonUSA 2022?

De acuerdo con Univisión, los conductores de este año de la Teleton serán personalidades como Karla Martínez, presentadora de television mexicana, Raúl González, presentador invitado, la periodista Carolina Sarassa, la actriz Alejandra Espinoza, el actor Borja Voces y Lindsay Casinelli, periodista venezolana.

En cuanto a los co-presentadores, la lista incluye a Karina Banda, Jomari Goyso, Carlos Ponce, José Figueroa y Tony Dandrades. Las llamadas telefónicas para recibir donativos estarán a cargo este año de Migbelis Castellanos, Chef Yisus, Arana Lemus, Paco Fuentes, Jessica Rodríguez y Luis Sandoval, informó Univisión.

En el comunicado del CRIT se lee:

Este año, TeletonUSA celebra su décimo aniversario. Mientras celebramos diez años juntos, reconocemos a los niños que han superado los desafíos y logrado sus metas. Celebramos a nuestra comunidad que ha hecho posibles miles de sueños y el compromiso de trabajar juntos para construir un mundo mejor. El 17 de diciembre, únase a la celebración de los logros de nuestros pacientes. No te pierdas los invitados especiales, las actuaciones musicales, las ediciones especiales de tus programas favoritos y los testimonios de nuestros pacientes y familiares. Acompáñanos el sábado 17 de diciembre por Univision, Galavisión y ViX a partir de las 10 AM / 9 C / 7 PT. TeletonUSA, ¡diez años juntos!

TeletonUSA 2022 cumple diez años

Este 2022 es un año especial para la TeletonUSA, debido a que se cumplen diez años desde que se llevó a cabo la primera TeletonUSA. De acuerdo con Univisión, la primera vez que se emitió fue en el año 2012.

¿Cómo donar en la Teleton USA 2022?

La donación en linea es la forma más fácil y rápida de donar desde la comodidad de tu casa o desde el lugar que te encuentres. La forma es bastante simple, solo necesitarás de un computador o teléfono inteligente con acceso a internet, para que puedas ingresar a la página web oficial de critusa.org en donde encontrarás todas las instrucciones para realizar tu donación. Es importante donar por medio de la página oficial de la organización para evitar cualquier tipo de fraude.

