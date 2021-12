¿Cómo donar en la Teleton USA 2021?

Este sábado 11 de diciembre de 2021 y durante 17 horas seguidas de transmisión televisada por medio de la cadena de televisión Univisón, se llevará a cabo la Teleton USA 2021, la cual busca recaudar fondos para construir y apoyar el Centro de Rehabilitación Infantil TeletonUSA (CRIT), que apoya niños, niñas y adolescentes con discapacidad neurológica y neuromusculoesquelética, la cual tiene su sede base en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Bajo el lema ¡Contigo todo es posible!, Univisión y sus estrellas se pintarán de morado y amarillo en una iniciativa que busca recaudar una meta de un total de $6,114,812 USD. La Teleton comenzará a partir de las 10:00 a.m. hora del Este, 9:00 a.m hora centro y 7:00 a.m. hora del pacífico.

El amor es la fuerza que nos mantiene unidos para alcanzar nuestras metas. ¡Te esperamos mañana en el Evento TeletonUSA 2021! Contamos contigo. ¡Contigo #TodoEsPosible! 💜💛 pic.twitter.com/1dA0r7VVe2 — Teleton USA (@TeletonUSA) December 10, 2021

Si para esta oportunidad tu deseo es donar a esta noble causa, aquí te mostramos los diferentes métodos de donación que ha implementado la organización de Teleton USA.

Tu contribución hace la diferencia. Nos permite brindar servicios a niños con discapacidad y a sus familias. Tú puedes apoyar haciendo una donación, recaudando fondos en tu comunidad o uniéndote al equipo de voluntarios del CRIT.

Donación en línea

Esta es la forma más fácil y rápida de donar desde la comodidad de tu casa o desde el lugar que te encuentres. La forma es bastante simple, solo necesitarás de un computador o teléfono inteligente con acceso a internet, para que puedas ingresar a la página web oficial de critusa.org en donde encontrarás todas las instrucciones para realizar tu donación. Es importante donar por medio de la página oficial de la organización para evitar cualquier tipo de fraude.

¡DONA EN LÍNEA AQUÍ¡

Donación en persona

De acuerdo a información de la página web oficial, puedes hacer tu donación de manera presencial si estas ubicado en San Antonio, Texas, puedes visitar las instalaciones de CRIT en la siguiente dirección 10839 Quarry Park, San Antonio, TX, 78233.

Donación por correo postal

Si por el contrario, no estas ubicado en San Antonio, Texas, esto no impedirá que puedas realizar tu respectiva donación, ya que la organización Teleton USA y CRIT, reciben donaciones por medio de correo postal de manera muy sencilla, lo único que debes de hacer es enviar tu donación por correo postal a la dirección 10839 Quarry Park, San Antonio, TX 78233.

Para continuar transformando la vida de miles de niños, ¡necesitamos tu apoyo! Conoce todas las formas en las que puedes donar. ¡Contigo #TodoEsPosible! 💜💛 pic.twitter.com/9HaQsdgll9 — Teleton USA (@TeletonUSA) December 8, 2021

Donación por teléfono

Este es otro método fácil, rápido y seguro, que puedes hacer desde cualquier parte del país desde tu teléfono celular. Lo único que debes de hacer es enviar un mensaje de texto con la palabra “TELETON” al número 20-222 para donar una cantidad de $25 dólares. O por el contrario comunícate directamente al siguiente número (210) 257-6260.

Alcancía Digital

La Alcancía Digital es una forma de recaudar fondos del CRIT. Esta plataforma te permite realizar tus donaciones las cuales estarán destinadas al funcionamiento del Centro de Rehabilitación Infantil TeletonUSA (CRIT), en los Estados Unidos, informó el sitio en su página web.

Para donar, solo debes inscribirte para empezar a donar y unirte a las campañas de otras personas. También puedes referir a tus amigos para que donen en línea.

¡ Alcancía Digital

¿Hay otras maneras de contribuir con Teleton USA y CRIT?

La respuesta es SI. La organización tiene otros métodos de contribución para las personas que quieren seguir en constante contacto con la recaudación de fondos y ayuda para los niños y niñas discapacitados.

Aquí te mostramos las otras formas de ayudar:

Apadrina un niño

De acuerdo a información del sitio web puedes apadrinar alguno de los niños que necesitan de tu ayuda y contribuir mensualmente con su tratamiento de discapacidad, por una cuota diaria. Tu donativo será usado de la siguiente manera:

• Pagar los servicios de rehabilitación a niños con discapacidad

• Mantenimiento al equipo y a los servicios de rehabilitación

• Apoyar al CRIT a atender a los niños que están en la lista de espera

• Permitir al CRIT abrir nuevos centros en otras zonas de los Estados Unidos

Compra mercancía oficial

Por medio de la página web puedes realizar la compra de productos oficiales del CRIT y TeletonUSA. Este dinero estará destinado para el proceso de rehabilitación de niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad.

¡COMPRA AQUÍ¡

Heroes for CRIT

La organización cuenta con el programa “Heroes for CRIT” con el cual si tu deseo es ser voluntario para recaudar fondos puedes enviar tu solicitud al correo heroes@critusa.org o boteo@critusa.org.

