Carmen Salinas: ¿quiénes son los hijos de la actriz mexicana?

En estos momentos en que todo México lamenta la partida de la famosa actriz Carmen Salinas, muchos aspectos de su vida profesional y familiar son tema de evocación en medios de comunicación. Salinas falleció el 9 de diciembre de 2021, a la edad de 82 años.

Seis décadas de carrera artística, en que el mundo de las telenovelas contó con sus brillantes representaciones, hicieron de esta mujer todo un icono del espectáculo mexicano y latinoamericano. Carmelita a pesar de sus grandes tragedias familiares, siempre inspiró a llevar una vida plena, tranquila, y de esfuerzos por alcanzar sus metas. Ella siempre mostró ese lado protector de madre y abuela y nunca dejó de mostrar el gran amor que le tenía a los suyos.

Hoy que ya no esta este pilar de mujer y profesional, traemos a colación su faceta como madre.

Después casarse a los 16 años con el músico Pedro Plascencia Ramírez, en 1956, quiso estrenarse como madre, pero debido a que era muy joven su vientre no pudo concebir sufriendo cinco abortos que no alcanzaban a tener más de tres meses. “Yo lloraba mucho”, señaló en una entrevista en el año 2011 en el Canal de Las Estrellas.

Una de las perdidas que le causó más tristeza fue la de un bebe de 7 meses que nació prematuro y que murió minutos después entre sus brazos.

“Se me murió mi bebé sietemesino, aquí lo tenía en mis manos vivo, en mi casa. Yo le corté el cordón umbilical y decía ‘tráeme botellas de agua caliente’, pero lo que yo no sabía era que tenía que sacarle las flemas y yo lo vi morir. Cuando llegó mi esposo y me vio cargando a mi bebito muerto me lo quitó de las manos, lo velamos y al día siguiente lo sepultó en el panteón de Dolores”, contó a Telemundo.

Tiempo más tarde, la madre pudo llevar a feliz termino dos embarazos, y recibió entre sus manos a su hijo mayor Pedro Ernesto y a su hija María Eugenia.

‘Pedrito’ como cariñosamente le llamaban, se desempeñó al igual que su padre como músico y pianista. Él asumió el rol como jefe de la casa cuando su padre se separó de su mamá y prácticamente los abandonó.

Era la mano derecha de Carmelita, pero lastimosamente partió de este mundo a sus 37 años a consecuencia de un cáncer de pulmón que invadió en menos de siete meses todo su cuerpo, dejando de existir en el año de 1994.

“Me dieron la noticia de que estaba muy mal y a los siete meses se me fue. Recuerdo cuando mi hijo Pedro me decía que no aguantaba los dolores, por lo que quería dejar de vivir”, dijo Carmen Salinas.

Su fallecimiento dejo devastada a Carmen, quien renunció a hacer comediante. “Al morir él, ya no pude hacer las imitaciones que las enterré junto con él. Empezaba a hacer una imitación y se me hacía un nudo en la garganta, ya no me salía la voz y empezaba a llorar. ¡Ya no quise hacerlas!”.

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas

María Eugenia, conocida como “La Nena”, llegó al mundo el 14 de noviembre de 1960. Se casó el 15 de enero de 1988 con José Manuel Monge, con quien tuvo cuatro hijos, Viviana, Marisol, Monse y José Manuel.

Ella no es una figura pública y por eso poco se sabe de cómo transcurre su vida. Lo único de lo que se tiene conocimiento, es de que ella es responsable del restaurante de Carmen Salinas, la “Casita de las Sopas”.

De entre los pocos detalles de su vida personal, se sabe que debe su nombre al de una tía, hermana de Carmen quien también se llamaba María Eugenia. De boca de Carmelita se supo a través de la farándula que cuando ella se divorció de Pedro, la familia de este amenazó con quitarle a la niña. María para ese entonces tenía 40 días de nacida.

“La niña está güerita como nosotros. Te vas a largar, pero a la niña no te la vas a llevar. ¿Y saben qué hice para que me dejaran salir con mi niña?’ Me corté las venas. Por un hijo la vida. Pero nunca dejar de verlo, ni permitir que te quiten a tu criaturita” dijo Carmen.

Carmen Salinas detalló que la familia de su esposo le quería quitar a su hija por lo que ella hizo lo posible para que no se la llevaran. “Llevaba a mi niña chiquita, de 40 días de nacida, y a Pedrito de cinco añitos. Llegué a la casa de la mamá del padre de mis hijos. Me quisieron quitar a mi hijita. Me golpearon una hermana y un hermano de Pedro. Ella me pegó de cachetadas y yo tenía 40 días de haber parido a mi hija”.

¿Quiénes son los nietos de Carmen Salinas?

Carmen Salinas tuvo siete nietos en total. Por parte de su hijo Pedro Plascencia con Lucía Suárez, la actriz tuvo a sus nietas Carmen y Paulina Plascencia Suárez. Paulina a su vez tuvo una hija de nombre Elena, siendo esta la primera bisnieta de Carmelita. Además, el músico, pianista y arreglista mexicano, tuvo otra hija de nombre Carmen.

Por su parte, María Eugenia tuvo cuatro hijos, Viviana, Manuel, Montserrat y Marisol Monje Plascencia.

Manuel Monge, sigue los pasos actorales de su abuela. Ha representado papeles pequeños en películas y telenovelas. Marisol Monge Plascencia, quien también está en el medio, está inmersa en las producciones que llevaba a cabo su extinta abuela.

La tercera nieta de Carmelita, también hija de María Eugenia es Viviana Eugenia Monge Plascencia.

¿Quiénes son los herederos de la fortuna de Carmen Salinas?

De acuerdo con De10, mucho antes, la propia Carmen Salinas elaboró su testamento y dio a conocer quiénes son las personas que podrán acceder a sus bienes.

Por ello, es preciso recordar que hace tres meses atrás en el programa “Hoy”, Carmen Salinas informó que ya había preparado su testamento con la finalidad de evitar problemas entre sus familiares.

En ese sentido, dio a conocer que lo que se repartirá será el estudio que quedará en manos de las hijas de su primogénito Pedro Plascencia Salinas, quien falleciera de cáncer en 1994. Asimismo, su vivienda la entregó a su hija María Eugenia Plascencia.

