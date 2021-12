¿Cómo murió Pedro Plascencia Salinas, el hijo de Carmen Salinas?

Tras el lamentable deceso de la reconocida actriz mexicana Carmen Salinas, quien falleció el jueves 9 de diciembre, muchos episodios de su vida profesional y familiar vuelven a traerse a la memoria.

Quienes han sido admiradores de este temple de mujer, y que lo seguirán siendo en el pasar del tiempo, hoy reviven cada uno de los episodios de su vida, la cual, a pesar de ser muy exitosa en el campo de la actuación, no fue muy grata en lo personal.

Carmen Salinas, sufrió la amargura de perder a varios de sus hijos, y estos dolorosos momentos nunca los borró de su mente. Fueron parte de las historias que siempre narró en las entrevistas que concedía a los medios de comunicación.

En el programa “De Primera Mano”, en declaraciones citadas por El Comercio, recordó cómo fue esa dura etapa de su vida. “Tuve la desgracia de tener cinco abortos. Yo lloraba mucho y era una tragedia mi vida que no los pudiera retener”, dijo.

En especial la actriz nunca pudo superar el dolor que le produjo la muerte de su hijo Pedro Ernesto Plascencia Salinas, quien partió de este mundo anticipadamente el 19 de abril de 1994 debido a una penosa enfermedad que en menos de siete meses acabo con su vida, y que dejo a su madre sumida en la más infinita tristeza.

Queridos amigos: el jueves 7 de Nov. Cumpliría años mi inolvidable hijo PEDRO PLASCENCIA SALINAS lo recordaremos con una misa en la Cripta Familiar Panteón Español a las 12:00 horas nos sentiremos muy confortados con su compañía. Carmen Salinas. pic.twitter.com/0AUE6fK0sM — Carmen Salinas (@CarmenSalinasLo) November 5, 2019

¿De qué murió su hijo: Pedro Plascencia?

Carmelita, como le decían afectuosamente, se casó en 1956 con el pianista Pedro Plascencia Ramírez, y durante su etapa como esposa en varias ocasiones tuvo embarazos fallidos, siendo uno de los más dolorosos la pérdida de un bebé de siete meses, que alumbró de manera prematura, falleciendo durante el nacimiento.



Más adelante, finalmente ella pudo concebir a sus dos hijos, Pedro Plascencia Salinas y María Eugenia Plascencia Salinas; sin embargo, la tragedia estaba marcada para la familia.

Su varón, pianista como su padre, comenzó a presentar problemas gastrointestinales a la edad de 30 años, y carmelita contaba como veía con gran preocupación como su hijo sufría de agrieras, por lo que decidieron acudir con un amigo doctor.

En su momento contó la actriz que luego del chequeo médico, el galeno aseguró que su malestar se debía a un problema de parásitos, por lo que le regaló algunas cajas de medicamentos necesarios para desparasitarse. “Llegó a tomarse hasta 30 pastillas desparasitantes (…) Yo le decía: ‘Ve a ver un buen gastroenterólogo, ve a ver un buen doctor”, confesó la actriz.

Según El Imparcial, pese a los repetidos consejos que daba Carmen a su hijo, él se limitó a tomar leche y seguir consumiendo los medicamentos que pensaba que disminuirían las agrieras.

Sin embargo, su condición en vez de mejorar cada día era peor, hasta provocarle dolores de espalda y malestar en la garganta y en los pulmones. Todas estas molestias, lo llevaron de nuevo a acudir al médico, pero esta vez con un especialista. Al llegar al hospital fue internado para hacer algunos estudios y conocer qué enfermedad padecía.

La actriz, contó que en un comienzo el diagnostico de su hijo fue el de haber contraído un virus en un viaje hecho a Alaska, pero nada podría ser peor, cuando tras una biopsia, el diagnostico fue de cáncer pulmonar.

Natalicio del pianista y compositor Pedro Plascencia Salinas, nació #UnDiaComoHoy 7 de Noviembre de 1956 en Guadalajara, Jalisco, Mexico. Falleció de cáncer en 1994 a los 37 años de edad. pic.twitter.com/6596AwkI7a — Raúl Brindis (@raulbrindis) November 7, 2020

Al recibir la noticia, la actriz gritó y se desmayó. La misma enfermedad que se llevó a sus padres. Carmen puso todos sus esfuerzos para sacar a su hijo adelante, pero lastimosamente alrededor de siete meses después del diagnóstico, el 19 de abril de 1994, a sus 37 años Pedro falleció.

En algún momento la actriz comentó lo que su propio hijo le dijo mientras luchaba contra la enfermedad.

“Me dijo que se quería suicidar, no aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia, había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: ‘Carmelita, ya se fue Pedrito’, caí al suelo desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”, expresó.

Desde ese momento, Carmelita, la de “María la del barrio”, perdió toda felicidad, y los quebrantos de salud no se hicieron esperar. Comenzó con problemas de presión arterial elevada, enfermedad de riesgo cerebrovascular que la llevo finalmente a su muerte el pasado jueves.





