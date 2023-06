¿Verónica Bastos salió de La Mesa Caliente? LA VERDAD

Verónica Bastos tiene varios días fuera del programa La Mesa Caliente, de Telemundo. La presentadora costarricense no se encuentra de vacaciones, por lo que algunos sospechan que ella podría estar fuera del programa. Ya que últimamente la cadena ha hecho varios cambios dentro de sus programas. La misma Verónica aclaro todo lo que está pasando con ella y las razones no ha estado en La Mesa Caliente junto a sus compañeras -Giselle Blondet y Myrka Dellanos.

Tras las muestras de preocupación que ha recibido, Verónica compartió un video en las redes sociales aclarando el motivo que la ha obligado a ausentarse del programa. “Gracias a todos los que me han mandado mensajes, que dónde estoy, que por qué no estoy en La mesa caliente…Bueno, les cuento…”, comenzó diciendo la periodista. “Desde hace algunos días no me venía sintiendo bien y resulta que…yo digo que me ha dado todo junto, yo digo que es gripa con flu con dengue, con covid, con influenza…todo porque siento todo de todo. Lo que el doctor Alonso me dice es que se me bajaron las defensas y el cuerpo dijo ‘para’. Y efectivamente es que no he parado desde el año pasado, entre La casa de los famosos, ir a Hoy día en las mañanas, en las tardes hacer La mesa caliente más todas las demás cosas que haces en la vida normal hubo un día que el cuerpo dijo ‘stop'”.

Verónica, quien es madre de una adolescente, espera “en un par de días más ya estar bien, sentirme bien porque siento mucho cansancio pero de repente me siento bien y digo ya voy para La mesa caliente y a los dos minutos” se empieza a sentir mal. El doctor le dice que tiene que descansar.

“Gracias por todos sus mensajes, de verdad que los leo y me hace sentir muy bonito todo lo que me dicen de estos días que me han extrañado en el programa”, compartió Verónica, quien está muy agradecida de estar recibiendo tanto amor de todos sus seguidores y compañeros. “Pronta recuperación. Te queremos mucho y tu carisma, sencillez te hace un ser humano increíble…cuando no estás se te hecha de menos”, comentó una de sus seguidoras.

Algunos televidentes no quieren ver el regreso de Verónica a La Mesa Caliente

Antes de compartir las verdaderas razones por las que Verónica estaba ausente de La Mesa Caliente, algunos televidentes expresaron que no quieren que regrese.“Qué alivio, tranquilidad y paz que no ha estado Verónica. No la traigan de nuevo, por favor”, “Se siente rico cuando inicia el programa y la cotorra no está”, “Exhorto a todos los televidentes de Telemundo a que no cambien su televisor porque no está la esquizofrénica de Verónica”, “Muy profesionales, discuten y dan su punto de vista con mucho respeto. Qué descanso sin Verónica”, “Hoy está súper divertidas Aylín Mujica, Myrka Dellanos y Giselle Blondet”, “¿Qué pasa con Verónica?”, “Verónica Bastos es insoportable, no tuve que apagar el televisor. Por favor no la vuelvan a traer”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post de abajo.