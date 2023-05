Alix Aspe fuera de Telemundo: ¿Qué pasó con la conductora de ‘La Mesa Caliente’?

Los pasillos de Telemundo fueron nuevamente sacudidos por otra inesperada salida y esta vez se trata de uno de sus talentos más prometedores: Alix Aspe. La joven que hasta hoy se desempeñaba como conductora del programa de opinión “La Mesa Caliente”, y habría celebrado junto a sus compañeras el primer aniversario hace dos meses, queda fuera del programa de televisión, y también de la cadena.

Así lo dio a conocer en un inicio la periodista de espectáculos Mandy Fridmann a través de sus redes sociales, con una foto de la chica acompañada del siguiente texto: “uno de sus mejores talentos queda fuera… A @alixaspe no le renovaron el contrato…La joven presentadora queda fuera de La Mesa Caliente y de Telemundo.”

Sobre esto, Aspe se pronunció en sus redes sociales con un mensaje optimista “ustedes han sido testigos de que las últimas semanas han sido de grandes cambios y decisiones en mi vida. Ya no me verán más en “La Mesa Caliente” y en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada por todo lo que viene. Con más ganas que nunca de comerme al mundo y llegar a mi máximo potencial. Ciclos terminan, ciclos comienzan, y después de 8 años en Telemundo valoro cada experiencia y cada aprendizaje, y más que nada a todos mis compañeros y compañeras que ahora son mis amigos y han hecho de este camino algo maravilloso. A Gigi, a Vero y a Myrka gracias por ser el mejor ejemplo, saben que las amo con el alma. Por lo pronto aquí seguimos siempre conectados y eso nunca va a cambiar. Agradezco con todo mi corazón los mensajes de apoyo.” Aseguró.

Telemundo se pronuncia

Por su parte, la cadena Telemundo envió un discreto pronunciamiento a Fridmann exaltando la labor de Aspe durante 8 años, y deseándole lo mejor en próximos proyectos: “Alix Aspe ha decidido dejar su posición como co-presentadora del show de las tardes de Telemundo, La Mesa Caliente. Alix ha tenido varios roles durante su tiempo en Telemundo, incluyendo su labor como presentadora del programa digital LatinX Now!, varios especiales de alfombra roja, y siempre conectando con los televidentes con su energética y carismática personalidad. Le agradecemos sus contribuciones a la empresa y le deseamos éxito en sus futuros proyectos.”

8 años de crecimiento ininterrumpido

Alix Aspe tiene algo a su favor con lo que muy pocos talentos cuentan hoy en los medios de comunicación, es un talento integral. Con 31 años de edad, la chica ha sido acreedora de un premio Emmy gracias a su reconocida labor como productora digital dentro de Telemundo, participando en su división de noticias, Al Rojo Vivo, Un Nuevo Día (ahora llamado Hoy Día) y más.

Pero su experiencia también la ha llevado a crear contenido original, recibiendo reconocimientos y diferentes nominaciones a premios por documentales y coberturas, dentro de las que también forman parte eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos de Río 2016, la Copa FIFA Confederaciones 2017, las elecciones presidenciales del 2016 incluyendo sus respectivas convenciones y varias ceremonias de premios dentro del mundo del entretenimiento.

La salida de Aspe de Telemundo llega semanas después que una de las figuras más fuertes del canal de televisión, Adamari López, anunciaba su salida de la cadena en pantalla, ocasionando una profunda sacudida en los medios de comunicación en español de la que todavía se comenta.