Sophie Durand se va contra el cuarto Agua: ¿Ahora apoya a Tierra? ENTREVISTA

Sophie Durand es la quinta eliminada de La Casa de los Famosos 4. Después de ser salir, Sophie vio cómo realmente la gente percibe la casa desde afuera y quedo muy sorprendida. Tanto que hasta cambio su perspectiva del juego. Ahora quiere que salga el cuarto Agua. Durante una entrevista con AhoraMismo, Sophie dijo que “le diría a Fuego vámonos contra Agua porque ya vimos que no puede caer Tierra, y ellos [Fuego] están diciendo que no hay lealtad hacia nosotras pues vámonos por Agua. Si no hay lealtad de su parte, solo por la nuestra y se trata que sea recíproco”.

Sophie dice que ahora apoya al cuarto Tierra y ve a Lupillo como el ganador. Además asegura que Telemundo editó muchas cosas que transmitieron al aire. Al punto que no mostraba lo que realmente pasó.

También habló de sus ganas de retomar la conducción pero en Estados Unidos. Le gustaría probar suerte en Miami.

¿El cuarto Agua está usando al cuarto Fuego?

Sophie: “Creo que hay muchos que no lo hacían y muchos que sí lo hacían. Al ver lo que hablaban y para tener más puntos. A mí no me gusto nada que nominaran a Cristina y no nos dijeron nada. Se supone que éramos un equipo y debíamos saber lo que hacía nuestro equipo. Eso se me hizo muy desleal”.

¿Qué pasará con Robbie?

Sophie: “No sé que pueda pasar. La vida da mil vueltas. Una de esas sale y nos hacemos panas. Eramos muy amigos dentro de la casa, él era como mi lugar seguro, pero después todo cambio. Es como que ahí dentro sientes todo al cien por ciento. Si te gusta alguien, te encanta. Es sorprendente como tus emociones pueden llegar a ese limite. No sé, todo puede pasar, de verdad. No estoy cerrada ni abierta a ninguna opción. No quise tocar del tema con él adentro pues en una de esas salgo con un gran amigo, con un gran novio o enemigo”.

Sophie dice que Telemundo no pasó los momentos que defendía a Lupillo

Sophie: “Realmente le agarre un cariño muy bonito a Lupis y no me siento traicionada. Creo que en ese momento me deje llevar un poco de lo que escuchaba y deje que los demás tomarán un criterio por mi”.

Lo que Telemundo mostró al aire:

Sophie: “Vi muchos cortes que no me gustaron y la manera que cortaban las escenas. Se omitían partes, se quitaban y las ponían. Yo dije eso no fue así, y ver que así lo montaron, era raro. Al final Tierra es aplaudible, el apoyo que tienen y están haciendo un gran juego. Me da gusto que le vaya bien”.