Entérate del rating de La Casa de los Famosos 4 tras la salida de Thalí

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos ha sido histórica. Por primera vez un concursante -Thalí García- se escapó del reality y otro habitante -Carlos Gómez- fue expulsado por agresión. Después de estos acontecimientos históricos, uno de los favoritos -Gregorio Pernía- abandonó la competencia Telemundo.

Ahora lo que muchos quieren saber es la reacción de los televidentes. En el estreno del programa, más de uno expresó sus ganas de ver de regreso al presentador de las pasadas tres temporadas, Héctor Sandarti. Pero en lugar estaba el periodista Nacho Lozano junto a Jimena Gállego. A continuación tenemos la evolución de los ratings de La Casa de los Famosos.

Cuando se escapó Thalí de LCDLF4

El pasado 14 de febrero, Thalí pateó una puerta y se escapó de LCDLF4. Ella dijo después que lo hizo para salvar su matrimonio y familia, ya que se empezó el rumor de una infidelidad con Lupillo Rivera.

En la gala de su abandono, Thalí dio sus primeras declaraciones y este show promedió 1,339,000 televidentes (P2+) de 7 a 9 p. ,m., hora del Este. Al día siguiente, 1,322,000 televidentes (P2+) sintonizaron Telemundo para ver las reacciones de la casa ante su salida, según Nielsen.

Gregorio abandonó el show porque extrañaba a su familia

El 21 de febrero, Gregorio Pernía esperó minutos antes que termine el show para anunciar a sus compañeros que abandonaba la casa. “Cuando entré yo no pensé que me fuera a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón, como un órgano fuerte que es mi familia”, explicó entonces.

La gala de su abandono promedió en su primera hora, de 7 a 8 p. m., hora del Este, 1,230,000 televidentes (P2+), mientras que de 8 a 10 p. m., hora del Este, sedujo a 1,367,000 (P2+).

Carlos fue expulsado por agresión

El 26 de febrero, Carlos golpeó la quijada de su compañero Rodrigo Romeh, en medio de una discusión entre Clovis, Guty y La Melaza. Ya que Telemundo no acepta agresión en sus programas, Carlos fue expulsado.

La primera hora de la gala promedió 1,447,000 televidentes (P2+), mientras que de 8 a 10 p. m., hora del Este, superó el millón y medio, 1,572,000 televidentes (P2+), para ser más exactos.

El pasado 27 de febrero, Carlos estuvo en el set de LCDLF4 para hablar de su expulsión, el reality registró 1,279,000 televidentes (P2+) en su primera hora y 1,478,000 (P2+) de 8 a 10 p. m., hora del Este.

LCDLF4 es el mas visto

La cuarta temporada de La casa de los famosos se ha posicionado como el programa más visto, informa People en Español. El reality show se ha impuesto a las telenovelas de la competencia, Vivir de amor, Tu vida es mi vida y Mujer, que este martes registraron 1,058,000 (P2+), 1,194,000 (P2+) y 1,406,000 televidentes totales (P2+) respectivamente.