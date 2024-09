Sergio Mayer no regresará a “La Isla: Desafío Extremo”: ¿Qué pasó?

Sergio Mayer, de 58 años, acaba de anunciar que no regresará a La Isla: Desafío Extremo. Telemundo le había dado un permiso especial a Sergio para que saliera del reality por unos días ya que tenía que resolver unos problemas. Pero el permiso tenía fecha de caducidad. Sergio anunció que no pudo cumplir con el reto de su regreso a tiempo. Así que ya no regresará a La Isla.

“No pude resolver el problema que tenía acá, no era problema sino compromiso. Un compromiso de participar en un tema político“, comentó Sergio Mayer en La Casa con Telemundo. “Me hubiera encantado regresar. Estoy convencido que hubiera llegado a la final porque a eso fui. Para llegar a la final y dar lo mejor de mí sin importar de enfrentar a grandes guerreros. Le pido disculpas a toas las Aguilas y a mí. Siempre estuvieron pendiente en mi participación en La Isla. Creo que en el tiempo que estuve di todo de mí, no escatime sin importar que estuve lastimado, sin comida, sin dormir, sin descansar. Siempre lo hice”.

Carlos Adyan, presentador de En Casa con Telemundo, le preguntó a Sergio Mayer si la llegada de Uriel del Toro le chocó, ya que era considerado como el líder y alpha del equipo Águilas. El ex Garibaldi le aseguro que no tiene que ver nada con eso. Uriel es competitivo pero no tiene nada de líder“, aseguró Sergio Mayer. “Un líder es quien ve por el equipo. El que ve por los demás, quien trabaja por el bien común. El que le gusta que los demás tengan éxito también. Uriel no tiene nada de líder. Él es una persona que nada más piensa en él, él solamente piensa en su bienestar. Si él está cansado o tiene hambre, no le importa el equipo. No sabe trabajar en equipo. Eso es la realidad”.

Sergio Mayer también habló del balance que hace entre su carrera en el entretenimiento y en la política. “Mi vocación es ser actor. Yo me dedico a actuar y producir, de eso es lo que vivo. La parte de la política, lo hago por convicción, por amor a mi país. Yo no vivo de la político. Lo hago por determinado tiempo…tengo un compromiso con México y los mexicanos”, expresó Sergio.

Cabe mencionar que muy pronto podrá ver a Sergio Mayer con sus ex compañeros de Garibaldi, grupo popular de la época de los noventas, en el 90’s pop tour. Varios capítulos de la presentación estarán disponible en YouTube y TikTok.