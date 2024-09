Acusan a Sergio Mayer de robar en “La Isla: Desafío Extremo”

Sergio Mayer se fue La Isla: Desafío Extremo. Pero ahora lo acusan de haber robado antes de salir del reality de Telemundo. Mayer se despidió de La Isla: Desafío Extremo pero no antes sin agradecerle a Los Tiburones por “el queso y las salchichas”. El siguiente día, el presentador Javier Poza pidió una explicaciones a los participantes aunque Mayer ya no está presente en la competencia. “Muchos no entendieron o casi nadie entendió a lo que se refería”, dijo Poza. “¿Ustedes compartieron salchicha y queso con Sergio?”.

Samira Jalil fue quien explicó a lo que se refería Mayer cuando dijo “gracias por el queso y las salchichas. Según Samira, quien pertenece al Los Tiburones y se encuentra disfrutando de Playa Alta, dijo que Playa Alta y Playa Baja están muy cerca y es fácil acceder por el mar. “El señor Sergio Mayer, quien se ha ido, casualmente ha ido nadando hasta nuestra villa. A subido y ha entrado, no sé cómo ha podido entrar a nuestra casa. Y con su astucia y maña se robó comida de nuestra cena”, contó Samira. “[Sergio] agarró y se fue al mar con toda la comida para Las Panteras”.

En el momento que Sergio se llevó la comida de Playa Alta, Los Tiburones no se encontraban en el lugar. Ya que se encontraban en el reward.

Sebastián Caicedo, quien pertenece a Las Panteras y se encuentran en Playa Baja, confirmó que comieron las salchichas y queso que les llevó Mayer. “Obviamente comimos porque teníamos hambre, pero nunca fue con ganas de afectar a nadie directamente porque igual sabemos que ellos tienen demasiada comida”, admitió Caicedo. “No es personal”.

Angélica Celaya asegura que nadie sabía lo que Mayer estaba haciendo. “Nadie supo lo que él estaba haciendo hasta que él llegó”, dijo Celaya.

Lo cierto es que nadie se hubiese enterado hasta que el mismo Mayer lo dijo en ceremonia antes de irse. Caicedo asegura que no es fácil llegar a Playa Alta ya que requiere nadar en el mar. Aún es mucho más difícil nadar llevando un cargamento de comida. “Nosotros le decimos el ‘Ninja Mayer”, comentó Caicedo.

Por su lado, Samira dice que no es culpa de Los Tiburones que Las Panteras estén en Playa Baja ya que ellos son los que no dieron el todo en la pista. Awilda Herrera, de Las Panteras, le dice a Samira que “cualquiera creyera que la comida la compraste tú porque te está doliendo”. Samira le contesta: “Lo que me duele es que no tengan vergüenza que estaban todos renegando”.

Celaya, de Las Panteras, agregó que ella comió las salchichas y queso porque tenía mucha hambre.