¿Sergio Mayer fue expulsado por escaparse de “La Isla: Desafío Extremo”?

Sergio Mayer ya no está en La Isla: Desafío Extremo. Pero andan los fuertes rumores que fue expulsado del reality de Telemundo. Según un canal de YouTube dice que Mayer fue expulsado por escaparse del lugar de donde se graba el show.

Pero se dice que fue expulsado por varias razones. El canal de Imanity Show dice que en el momento que se grababa La Isla, Mayer se enteró de varios problemas familiares. Eso le sumó a las incomodidades que ha vivido en Playa Baja y su lesión. Al parecer Mayer “se cansó de no comer bien, de no descansar bien”. Aparte recibió un fuerte castigo dentro del juego de estar atado con sus compañeros durante toda la noche. Al parecer en ese momento Mayer rompió una de las reglas importantes que tiene estipulado en su contrato con Telemundo. La cual es que los participantes tienen que permanecer dentro del lugar donde se graba La Isla. Según andan los rumores, Mayer se escapó. Los rumores dicen que Mayer se salió del lugar y para caminar y encontró comida en la basura de Playa Alta o de otro lugar. Se dice que Mayer dijo en una entrevista que tuvo que buscar comida en la basura. No se sabe si fue en la basura de Playa Alta o de otro lugar, fuera de donde se graba La Isla.

Por lo que ahora en las redes anda dando vueltas que Mayer fue expulsado del reality de Telemundo.

Play

Sergio Mayer aclara su salida de La Isla: Desafío Extremo

Sergio Mayer ya está de regreso a México. El artista se conectó con sus seguidores para anunciar que producción le dio permiso para regresar a casa. “Me dieron permiso para venir a México un par de días y arreglar un tema legal que tengo. Que en realidad no es un tema legal sino rendir protesta en la cámara de diputados la próxima semana. Pero veo muy difícil regresar a La Isla. No me han eliminado pero si no regreso en un par de días me van a eliminar. Eso es un hecho”, contó Mayer. “Pero no salí expulsado”.

Cabe mencionar que el actor y ex participante de La Casa de Los Famosos se encamina hacia su reelección como diputado federal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para el próximo periodo este mes de septiembre.