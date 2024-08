¿Cuántos años tiene Sergio Mayer?

Sergio Mayer es uno de los 24 participantes del nuevo programa La Isla: Desafío Extremo, de Telemundo. En el reality, Mayer es el adulto con más edad pero eso no es impedimento para participar en desafíos en el que enfrenta a algunos atletas de alto rendimiento. “Estoy listo para darlo todo en La Isla”, dijo Mayer antes del estreno del reality. “Estoy preparado para enfrentar el reto más extremo de mi vida”

Una que ha vivido a lo máximo. A sus 16 años empezó su carrera como cantante del grupo Chévere Internacional, en el que estuvo cuatro años. Mayer tiene formación académica como administrador de empresas, grado que obtuvo tras cursar estudios de Licenciatura en la Universidad Iberoamericana entre los años 1985 y 1989. Mayer tenía 20 años cuando se unió al popular grupo Garibaldi en época de los ochenta.

Sin duda Mayer es un reconocido actor, cantante, productor y político mexicano. El artista mexicano ha tenido una carrera multifacética como cantante en el famoso grupo musical, Garibaldi, y como actor y conductor en varias producciones en México.

Este 2024, Mayer se unió por primera vez a la cadena Telemundo. Aunque no lo creas, Mayer tiene 58 años y su buen estado físico le permite participar al lado de atletas en La Isla: Desafío Extremo. Mayer también es abuelo.”El tata es de los pocos viejos lobos de mar que está más que listo para estos tipos de desafíos ve con todo tata”, comentó una de sus seguidoras en sus redes.

Sergio Mayer asegura que el ejercicio lo salvo de las las adiciones

El año pasado, Sergio Mayer publicó su biografía titulada “Entre el infierno y el éxito”, en el que cuenta como su vanidad para mantener se en buen físico lo salvó de las adiciones. “Sí, soy vanidoso porque es parte de mi esencia, parte de mi estilo… En mi libro, platico de esos procesos, de cuando probé la cocaína, cuando probé el alcohol, cuando probé… ¡Claro que lo he probado!, si no soy la madre Teresa de Calcuta’, confesó el actor y cantante de 57 años durante una entrevista para el programa Al Rojo Vivo. “Nunca me enganché, probé y dije ‘ah, ya vi lo que es’, y gracias a la disciplina que tengo para el ejercicio, la droga no me absorbió, porque dije ‘esto se contrapone con el ejercicio y como me siento físicamente, así que no, ya la probé, ¡qué padre!,no'”.