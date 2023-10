Samadhi Zendejas se inspira en su mamá para interpretar a Nuria – ENTREVISTA

La actriz mexicana Samadhi Zendejas, de 28 años, tiene el papel principal en la novela Vuelve a mí, que estreno este mes en Telemundo. Zendejas le da vida a Nuria, una madre que hace todo para recuperar a su hijo que fue secuestrado, y durante esta tragedia, conoce al amor de su vida.

Durante una entrevista con AhoraMismo.com, Zendejas reveló que el amor de madre de su personaje fue inspirado por su propia madre. “El construir este personaje me base mucho en el amor que tiene mi madre por mí y mis hermanos”, contó Zendejas. “Mi mamá fue una mamá soltera que nos crio a nosotros tres con muy pocas posibilidades. Pero hoy en día creo que lo hizo muy bien porque estoy muy orgullosa con lo que ha hecho con mis hermanos y conmigo. Qué mejor inspiración que mi propia madre”.

Zendejas es la mayor de sus dos hermanos, Adriano Zendejas y Dassana Zendejas, quienes también son actores.



Sin duda, Samadhi y su mamá mantienen una relación muy cercana. Ya que la actriz llamaba primero a su mamá para pedirle consejos a la hora que estaba armando su personaje para la novela “Vuelve a mí”. “Mi mamá me inspira en todo. Ella es una guerrera”, asegura Samadhi. “Cuando llega este personaje a mí, en mis escenas más complejas. La primera persona que le hablaba, no era a mi coach de actuación, sino era a ella. Yo le decía: ‘Qué harías si pasará esto a tus hijos?’. Ella me decía: ‘Tu tienes 27 años y si te pasa eso a ti. Me muero. Ahora imagínate cuando tenías 6′ años’. Entonces construir todo este [personaje] desde la mano de mi mamá, quien me trajo a este mundo…. Yo lo que ella me pudiera nutrir para este personaje se lo valore”.

Samadhi bromeó que “su mamá debería cobrarle o darle la mitad de mi cheque”.

Vuelve a mí transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo.