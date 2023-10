“Vuelve a mí”: Ximena Herrera, Ferdinando Valencia y Kimberly Dos Ramos – ENTREVISTA

La novela Vuelve a mí estrena este 9 de octubre a las 9 p.m., hora del Este, por Telemundo. La historia es protagonizada por William Levy y Samadhi Zendejas. “Ha sido realmente especial darle vida a esta historia original junto con nuestro elenco estelar e increíble equipo de producción”, dijo Karen Barroeta, vicepresidenta ejecutiva de producción y desarrollo de Telemundo Global Studios. “Estamos emocionados de traerle a los televidentes nuestra próxima producción original de Telemundo que estamos seguros los cautivará con su impactante historia, magníficos estudios y locaciones, y actuaciones memorables”.

Entrevista con Ximena Herrera, Ferdinando Valencia y Kimberly Dos Ramos

Ximena Herrera, Ferdinando Valencia y Kimberly Dos Ramos se sentaron con AhoraMismo.com para hablar sobre sus personajes en Vuelve a mí. Herrera, le da vida a Amelia, quien está casada con Braulio, sueña con convertirse en madre. “[Amelia] es un personaje muy cercano a muchas mujeres que batallan día a día con el querer de ser mamá de manera natural o artificial. Esto es uno de los temas que vamos a abordar, lo de la maternidad y la responsabilidad que siente Amelia, al creer que no es suficiente para Braulio”, explica Herrera sobre su personaje. “Al principio Amelia sufre muchísimo. Piensa que al no hacerlo papá va a destruir su matrimonio”.

Mientras que Ferdinando Valencia habla de su personaje Braulio, quien es el esposo de Amelia. “De forma inicial los deseos de Braulio empatan en lo mismo pero las razones son diferentes. [En Vuelve a mí] somos una pareja correcta socialmente hablando, en ese sentido lo que falta para yo conseguir mis objetivos personales en el personaje es la presencia de un hijo”.

Elenco

Por su lado, Kimberly Dos Ramos le dará vida a Liana. “Vuelve a mí toca historias de la vida real. Cosas que sufrimos nosotros, lo sufren ustedes también como público. Por eso se van a identificar con muchos de nosotros. Liana es un ser humano con vivencias difíciles, divertidas y dolorosas. Mi personaje es como una pared filtrada. Esta llena de filtraciones a lo largo de su vida, de muchos traumas, muchos momentos que la han dejado en shock. No ha sabido como solucionarlo internamente. Ella es una mujer empoderada que trabaja día a día para conseguir sus objetivos es una de las cosas que me encanta de Liana que sabe como llegar a ese fin para conseguir lo que ella quiere al nivel laboral y sentimental. Muchas cosas sentimental no se le dan del todo bien. Pero sufre muchas cosas que el público se va a sentir identificado”.

En el elenco de Vuelve a mí está William Levy (como Santiago), Samadhi Zendejas (como Nuria), Kimberly dos Ramos (como Liana), Ximena Herrera (como Amelia) y Ferdinando Valencia (como Braulio).

Más sobre Vuelve a mí

Vuelve a Mí está ambientado en Ciudad de Juárez y Ciudad de México. Este drama romántico sigue a Nuria, una mujer de escasos recursos quien emprende una relación con Braulio sin saber que es uno de los dueños de la empresa donde trabaja para poder mantener a su hijo y hermana. Las vidas de los personajes principales se empiezan a entrelazar tras el trágico secuestro de Andrés (interpretado por André Sebastián), el hijo de Nuria. Su fuerza es solo proporcional al amor que siente por su hijo. En el momento menos esperado, Santiago llega a su vida para convertirse no solo en el pilar que mantiene viva su esperanza en un viaje lleno de obstáculos, sino que también será el gran amor de su vida.