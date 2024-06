Rosie Rivera y Carmen Villalobos discuten por las arepas

Rosie Rivera y Carmen Villalobos protagonizaron un momento de tensión en el pasado episodio de Top Chef VIP 3. Rivera dijo que no le gustan las arepas y que ni sabe que es choclo y esto fue lo cual desató una media discusión con la presentadora del show, quien le contestó donde más le duele a los mexicanos.

En el episodio, Villalobos le hizo una pregunta pero Rivera le contestó con una actitud indiferente. Todo comenzó cuando la colombiana le preguntó “¿Qué arepas estás preparando?“, y Rivera le respondió: “No son arepas”.

Villalobos: “¿Son qué?”

Rivera: “No sé”. Luego Rosie le dice a la cámara: “Carmen casi nunca me habla, pero ahora que me ve [así], y decide hablarme. Me parece superinteresante eso”.

Villalobos: “¿Rosie, estás desmotivada?”.

Rivera: “Si quieres decir eso… sí. Yo nunca he comido eso”.

Villalobos: “Pero las viste aquí y las pudiste probar”

Rivera: “No me gustaron, la verdad. Te voy a matar, pero no me gustaron”.

Villalobos le aclaró que su opinión no le molestaba: “No a mí no. Yo la verdad es que no me tomo nada personal, Rosie”.

Rivera: “Yo ni sé qué es choclo”.

Villalobos: “¿Si yo te digo que no me gustan para nada los tacos y que no tengo ni idea qué son, te sentirías mal?”.

Rivera respondió: “No”.

Villalobos: “Por eso…Yo tampoco”.

La opinión de los jueces

Cuando Rivera presentó su platillo a los jueces les dijo que su plato “Sábados…Porque en las mañanas los sábados estamos crudos y vomitados.”

Luego Rivera aclaró que su platillo estaba inspirado en “Un sábado en la mañana puedes estar cruda y vacía por dentro, ósea vomitada. La pobre arepa está cruda”.

La jueza y chef Belén Alonso le preguntó a Rivera sobre su falta de interés por preparar las arepas: “Yo escucho y veo, y le dijiste a Carmen: ‘pues la verdad a mí me vale’”. Abajo puedes ver el intenso momento entre Rivera y los jueces.